Dopo il Grande Fratello Vip di qualche anno fa (era l’edizione numero 5), l’Isola dei Famosi 2024: Matilde Brandi è già pronta per mettersi di nuovo in gioco in un reality. La showgirl e ballerina è amatissima dal pubblico televisivo che ora non vede l’ora di ritrovarla in Honduras. Manca poco alla prima puntata, lunedì 8 aprile Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese si collegherà direttamente con i naufraghi e l’inviata di quest’anno, Elenoire Casalegno.

Insieme a Matilde Brandi anche Aras Senol, Joe Bastianich, Edoardo Franco e Valentina Vezzali. E ancora, a partire per l’Honduras anche Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Samuel Peron, Marina Suma, Luce Caponegro (Selen), Maitè Yanes, Greta Zuccarello e Francesca Bergesio. Non è da escludere che qualcuno si aggiunga ‘in corsa’ come già capitato ma per ora il gruppo è questo.

Matilde Brandi, la richiesta agli autori Isola dei famosi

Tornando alla ballerina che di recente ha presentato le sue meravigliose figlie a Verissimo, è già a Milano pronta a partire. Lo ha fatto sapere tra le ultime Storie Instagram, dove ha anche avanzato una richiesta alla produzione dell’Isola dei Famosi. A memoria non è mai accaduto prima.

Richiesta che riguarda il matrimonio della sua cara amica Manila Nazzaro. Nel video girato prima della partenza, Matilde Brandi conferma di essere stata scelta come damigella insieme ad Angela Melillo per il suo matrimonio con Stefano Oradei che si terrà il prossimo il 13 maggio. Matrimonio che sarà officiato da un’altra amica del gruppo, Milena Miconi.

Ma per quella data Matilde Brandi potrebbe essere ancora all’Isola dei Famosi e infatti prevede già che non sarà presente al matrimonio della sua amica. Ma sarà un lunedì, giorno della puntata del reality e vorrebbe fare una sorpresa a Manila. Per questo ha fatto una particolare richiesta agli autori. Di cosa si tratta? Non è dato da sapere, ma c’è chi le fa notare che potrebbe essere già stata eliminata per quella data e quindi prendere parte alle nozze.