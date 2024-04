Manca poco all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Concluso il Grande Fratello, il pubblico di Canale 5 avrà modo di seguire le nuove vicende dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras e saranno alle prese con la dura vita dell’Isola, tra intemperie, sfide da vincere, fame e mosquitos. Quest’anno l’attesa è stata tanta, perché il cast della nuova edizione del reality show è stato svelato solo pochi giorni fa.

Al timone dell’Isola dei Famosi 2024 troveremo l’ex opinionista degli scorsi anni, Vladimir Luxuria, accompagnata in studio da Sonia Bruganelli (ex opinionista del Grande Fratello Vip) e dal giornalista del TG5 Dario Maltese. Per la prima volta nella storia del reality vedremo una donna nelle vesti di inviata sull’isola, ruolo che da cinque anni ricopriva Alvin.

Isola dei Famosi 2024, salta la partecipazione di Antonino Spinalbese

In Honduras a raccontare le avventure dei naufraghi ci sarà Elenoire Casalegno, conduttrice radiofonica e televisiva che, come detto, è la prima donna a vestire i panni dell’inviata dell’Isola dei Famosi. Anche il cast della nuova edizione è stato svelato e sbarcheranno sull’isola Aras Senol, Matilde Brandi, Joe Bastianich, Edoardo Franco, Valentina Vezzali, Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Samuel Peron, Marina Suma, Luce Caponegro (Selen), Maitè Yanes, Greta Zuccarello e Francesca Bergesio.

In queste settimane era saltato fuori il nome di Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez che ha fatto parte del Grande Fratello Vip 7. La sua partecipazione era stata data per certa, ma in queste ore pare che sia tutto saltato. A dare la notizia è stato il Magazine Chi nella rubrica chicche di gossip. “Parte L’Isola dei famosi e nel cast, tra i naufraghi, manca un concorrente di cui si era data probabile la presenza: Antonino Spinalbese, ex gieffino ed ex di Belen Rodriguez. Che cosa sarà successo?”, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini.

Intanto Fabrizio Corona, Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno spiegato che, dopo il fallimento della sua agenzia “Stan Management”, Antonino Spinalbese è tornato alle origini, ovvero a fare il parrucchiere, mestiere grazie al quale aveva conosciuto Belen Rodriguez. Come scrive il sito Blog Tivvu, “sembra che l’agenzia abbia avuto dei problemi finanziari, poiché Spinalbese ha rimosso tutti i riferimenti relativi alla ‘Stan Management’ dal suo profilo Instagram”.