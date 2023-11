Grande Fratello, discorsi a luci rosse nella casa più spiata d’Italia. I concorrenti sono rinchiusi dall’11 settembre e in queste ore si sono confidati su un tema sempre molto caldo del reality show: la masturbazione. Dove farlo? Quando? Nel 2018 era arrivato anche un comunicato a “luci rosse” in cui la produzione aveva svelato in confessionale a Enrico Silvestrin e Giulia Provvedi dove poter praticare autoerotismo senza violare la privacy dei concorrenti.

Più di un concorrente, infatti, si era lamentato di non avere un “posto sicuro” dove potersi masturbare senza essere ripresi e a seguito delle lamentele la produzione aveva deciso di ricavare un posto sicuro per non essere ripresi dalle telecamere. Banditi i letti, la vasca idromassaggio e le aree comuni anche in questa edizione del Grande Fratello. O meglio, questi dovrebbero essere banditi ma in realtà non si sa dove i coinquilini abbiano dato sfogo alle proprie voglie.

Grande Fratello, confessioni hot dei concorrenti

Dopo due mesi rinchiusi in casa, i concorrenti si sono confidati sul piccante tema e sono saltati fuori retroscena a dir poco hot. Il discorso è partito perchè si parlava di Grecia Colmenares e del suo ‘segreto’. “Tu non sai cos’è ‘la tre’ per lei?“, ha detto Angelica a Beatrice, mentre Anita ha spiegato che spesso la prendono in giro perché “sta tanto in bagno, ci va con lo zaino e dorme con la banana“.

Le inquiline della casa spiegano che l’attrice lo fa ogni giorno e qualcuna commenta “Capisci perché sta così bene ed è felice?“. Poi la regia del Grande Fratello ha tolto l’audio scatenando la reazione del pubblico, evidentemente molto interessato all’argomento. Poco dopo il discorso è stato ripreso anche in presenza dei maschi e Varrese ha commentato dicendo di non aver mai praticato autoerotismo nella casa: “Canalizzo le energie da altre parti. Vi fa così strano?“.

In che senso la tre? Quale segreto di Grecia? 💀⚰️⚰️⚰️⚰️ #grandefratello



Hanno cambiato regia poi pic.twitter.com/NWScoloZaS — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) November 24, 2023

Perla ha detto che non ci pensi non lo fai e l’ex Mirko ha spiegato di non praticare autoerotismo da quaranta giorni. Poi si è parlato anche di Paolo, quando una volta, nel bel mezzo della notte, ha pensato di andare in bagno per donarsi piacere. La stessa cosa è accaduta anche a Giuseppe. Anche in questo caso il Grande Fratello ha cambiato l’inquadratura e il pubblico si è divertito a commentare le confessioni hot degli inquilini della casa.