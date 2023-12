“Lei la conduttrice di Sanremo al mio posto”. L’ok di Amadeus: “È la scelta giusta”

Festival di Sanremo, impazza già il toto-conduttore per l’edizione 2025. La decisione annunciata da parte di Amadeus di non proseguire oltre il 2024 la sua pluriennale esperienza al timone del Teatro Ariston ha letteralmente scatenato le scommesse e le previsioni su chi sarà il personaggio a prendere il suo posto. In corso un valzer di nomi che si rincorrono.

Vedremo sul palco un presentatore professionista o un altro tipo di artista? Una attrice o un cantante? L’eredità che lascerà Amadeus è di quelle pesanti. I numeri delle ultime edizioni del festival dimostrano che il pubblico apprezza moltissimo lo stile garbato e allo stesso tempo ironico che contraddistingue lo showman. Una carriera, la sua, partita alla radio negli anni Ottanta e poi approdata alla televisione, con la conduzione di trasmissioni di grandissimo successo. La prossima edizione del festival di Sanremo sarà veramente l’ultima per lui? C’è chi spera in un possibile ripensamento. E chissà che le tante dimostrazioni di affetto che gli stanno arrivando in questi giorni non lo spingano a fare marcia indietro.

Nuova conduttrice per Sanremo, Amadeus: “Sì, è lei la persona giusta al mio posto”

Un nome su tutti si sta facendo largo in queste ore. Ed è quello della regina incontrastata della musica italiana. Una voce conosciuta anche all’estero: Laura Pausini. Il nome della cantante originaria di Faenza è stato lanciato dal giornalista Luca Donadoni nel podcast “Pezzi – Dentro la musica”. Solo una suggestione o qualcosa dietro le quinte del Teatro Ariston si sta muovendo? Laura Pausini è stata definita “la donna perfetta in quanto ha fatto già televisione”. Nel curriculum della cantante c’è anche una esperienza come presentatrice dell’Eurofestival. Da qui il consiglio per i vertici Rai.

E Amadeus come ha accolto il nome di colei che potrebbe prendere il suo posto? La prima reazione è stata entusiastica: “Le qualità di Laura sono sotto gli occhi di tutto: è brava, capace, credibile”. Un altro nome di cui si è sentito parlare è quello dell’attrice Paola Cortellesi, reduce dal successo che sta avendo in questi giorni il suo film “C’è ancora domani” al cinema.

Visto che le due artiste insieme hanno già fatto alcuni spettacoli su Rai Uno, non è detto che alla fine non si arrivi a una sorta di tendem. Anche questa ipotesi ha ricevuto la benedizione di Amadeus: “Mi piacerebbe! Io da spettatore, poi chiaramente una volta che non lo faccio io ognuno giustamente fa quel che vuole. Però la presenza femminile sul palco io la trovo giusta”.