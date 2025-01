Arianna David e il racconto su Noemi Bocchi. In questi giorni ha fatto discutere la lettera che la compagna di Francesco Totti ha condiviso sui social all’indirizzo di una misteriosa donna. In tanti hanno pensato che la destinataria fosse Ilary Blasi che recentemente aveva parlato dei tradimenti da parte dell’ex.

Nella lettera Noemi Bocchi invita la donna a non parlare male degli altri, a perdonare, a far entrare la felicità nella sua vita. Ora, proprio sulla fidanzata di Francesco Totti, l’opinionista tv ed ex miss Italia Arianna David ha raccontato un aneddoto che sicuramente farà discutere. Arianna ha incontrato Noemi ad una festa…

Durante una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque Arianna David ha raccontato quanto avvenuto con Noemi Bocchi. L’ex miss Italia si trovava ad una festa con il marito David Liccioli quando ha incontrato Noemi e Francesco Totti: “Io li ho incontrati a una festa di compleanno, loro due, e mi è dispiaciuto che lei guardasse mio marito in maniera molto animata“.

Arianna David ha anche aggiunto di non essersi preoccupata: “Non mi sono preoccupata perché conosco mio marito, però lei ha Francesco e si guardasse il fidanzato suo“. Sulla vicenda è intervenuta anche Anna Pettinelli, che è sembrata piuttosto scettica sul racconto dell’ex miss Italia.

A quel punto Arianna David ha ribadito: “L’ha guardato, perché io non sono cieca, non sono cieca io e non erano cieche le mie colleghe che erano con me”. Poi ha fatto riferimento al post e alla famosa lettera: “Non mi importa, perché se sposi un bell’uomo è anche bello che te lo guardino. Però poi non facciamo questi post“. All’opinionista è stato chiesto se secondo lei Noemi fosse una ‘cacciatrice’ e lei: “Non lo so se è cacciatrice, però se l’è guardato, buon per lei”.

