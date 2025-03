Al Grande Fratello, tra protagonisti più chiacchierati di questa edizione, ci sono senza dubbio Javier e Helena. Una scena divertente e inaspettata ha fatto rapidamente il giro del web in questi giorni. Protagonista di questo curioso momento è stato Javier, che si è trovato in difficoltà nel piegare gli slip di Helena, una sua compagna di avventura nella casa.

Il momento ha catturato l’attenzione degli spettatori, che non hanno potuto fare a meno di commentare con ironia la scena andata in onda. Durante una delle tante attività quotidiane all’interno della casa, Javier si è offerto di piegare la biancheria di Helena, ma l’operazione si è rivelata più complicata del previsto. Con gesti goffi e maldestri, il concorrente ha faticato non poco a sistemare gli slip, cercando di piegarli con estrema attenzione, ma senza molto successo.

Grande Fratello, Javier piega gli slip di Helena

Il video è diventato virale sui social, con molti utenti che hanno commentato con battute. La scena ha suscitato un’ondata di meme e commenti sul concorrente del Grande Fratello. “Javier e il suo grande amore per gli slip di Helena”, ha scritto un utente su Twitter, mentre su Instagram qualcuno ha postato una foto con la didascalia: “Quando l’amore non basta per piegare correttamente gli slip”.

#helevier scusate ma a me ha fatto troppo ridere perchè non sapeva come piegarle 😂😂😂😂però è tenerissimo #Heleners #Grandefratello pic.twitter.com/G2mpzG1Pwz — Lori (@Lori74331794) March 8, 2025

“Javi qualsiasi cosa tu faccia, noi apprezziamo il gesto, che le sai piegare o meno, sei dolcissimo, e ci auguro che siete sempre così”, “Che tenerezza. Non riesce neanche a capire quale sia il verso giusto, ma va bene uguale”, “Adoranza totala secondo me non aveva mai piegato slip da donna”, “Amore, che patato”, “Da quello che vedo le sta osservando con interesse e lo trovo molto sensuale invece!”, si legge su X.