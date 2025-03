Fuori dal Grande Fratello non ci sarebbe un ambiente sereno. Da quando è stata eliminata, Shaila pare che sia attraversata da emozioni molto forti e non positive e che riguardano inevitabilmente anche e soprattutto Lorenzo. Ora avrebbe fatto una scoperta poco piacevole su di lui e su Chiara e sarebbe andata su tutte le furie.

Shaila si sarebbe arrabbiata moltissimo, dopo che alcuni suoi fan sarebbero stati in grado di aiutarla meglio a comprendere il rapporto instaurato da Lorenzo e Chiara all’interno del Grande Fratello. E chissà se proprio lunedì 31 marzo, in occasione della finalissima, ci sarà un durissimo confronto.

Grande Fratello, Shaila su tutte le furie: “Ha saputo di Lorenzo e Chiara”

Già da giorni si sta vociferando del fatto che Shaila non sarebbe così sicura di proseguire la frequentazione con Lorenzo, quando finirà il Grande Fratello. Poi pare fossero uscire altre indiscrezioni più rassicuranti, ma adesso ecco spuntare grazie anche ad alcuni utenti di X nuove rivelazioni sulla Gatta che coinvolgono il modello e Chiara.

Si era già parlato di un video in cui sembrava che Lorenzo e Chiara si fossero toccati le loro mani, stringendole. Ma non c’era stata grande chiarezza dalle immagini. Ora Shaila avrebbe però visionato dei filmati ambigui, che la starebbero mettendo in crisi. E si sarebbe infuriata perché quei video non le avrebbero fatto assolutamente piacere.

in un gruppo hanno detto che sha ha visualizzato 13 video dove si vede l’ambiguità di chiara verso lollo — shailenzo (@sofiandlollo) March 27, 2025

Un’utente di X ha addirittura spiegato che “in un gruppo hanno detto che Shaila ha visualizzato 13 video dove si vede l’ambiguità di Chiara verso Lollo“. E ora l’ex velina di Striscia la Notizia potrebbe mettere tutto in discussione, ovvero dalla relazione con lui all’amicizia con la Cainelli.