Il nuovo reality show The Couple, condotto da Ilary Blasi ha esordito su Canale 5 dopo la fine dell’edizione del Grande Fratello vinta da Jessica Morlacchi. Le coppie di concorrenti sono state messe alla prova in un gioco che richiedeva loro di far indovinare un oggetto al partner, ma senza usare parole che ne contenessero le radici. Il gioco di abilità, in cui i concorrenti dovevano descrivere un oggetto senza fare riferimento alla sua parola principale (ad esempio, se l’oggetto era una caffettiera, non si doveva dire “caffè”), ha messo alla prova non solo la creatività e l’astuzia dei partecipanti, ma anche la loro capacità di comunicare in modo strategico.

Tuttavia, il corretto svolgimento di questa prova è stato compromesso dalla gestione del notaio Mariateresa Antonucci, che ha avuto difficoltà nel mantenere ordine e chiarezza durante il gioco. La sua conduzione ha suscitato confusione tra i concorrenti e ha reso l’inizio del programma meno scorrevole del previsto.

The Couple, chi è il notaio Mariateresa Antonucci

Le sorelle Boccoli, ad esempio, hanno avuto parecchie difficoltà durante la prova, e il notaio Antonucci, supportata dai suoi assistenti, è stata costretta a intervenire più volte per correggere imprecisioni e parole non consentite. Le spiegazioni fornite per giustificare le penalizzazioni non sono state chiare, creando ulteriori dubbi tra i concorrenti e anche la conduttrice Ilary Blasi.

Su X sono spuntati diversi commenti in cui si ironizzava sull’arrivo del notaio: “Ovviamente Ilary che si trattiene dal ridere mentre chiama il notaio cercando di rimanere seria mi sento male, lei la perculerà in ogni puntata”, scrive un utente che ha condiviso un video in cui si vede la Blasi cercare di mantenere la compostezza mentre richiama il notaio, ma alla fine ride sotto ai baffi.

ilary che si trattiene dal ridere mentre chiama il notaio cercando di rimanere seria mi sento male lei la perculerà in ogni puntata #TheCouple

pic.twitter.com/smD3IoNQyY — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) April 7, 2025

Dopo la fine del gioco, Ilary Blasi ha dovuto aspettare alcuni minuti per ricevere chiarimenti da Antonucci riguardo le penalizzazioni, il che ha creato un momento di imbarazzo. La conduttrice ha ironicamente commentato la situazione, mettendo in evidenza la confusione generata dal notaio.