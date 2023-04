Lavinia Mauro, scelta a UeD finalmente. Gli spoiler girano da giorni ma come sempre il pubblico più affezionato di Maria De Filippi aspetta di vedere la puntata. La tronista romana, 25 anni, è arrivata a una decisione dopo settimane e settimane di alti e bassi che più volte l’hanno fatta riflettere se mollare tutto o no. Alla fine ha deciso di portare a termine il suo percorso nello studio di UeD e indicare il corteggiatore preferito.

Qual è la scelta di Lavinia? Andiamo con ordine. Sempre dalle anticipazioni sappiamo che la 25enne farà il suo ingresso nello studio che l’ha ospitata per tutto questo tempo con indosso un abito rosso mozzafiato. Ma anche i suoi corteggiatori saranno eleganti.

Lavinia scelta UeD: la sorpresa in studio

Alessio Campoli e Alessio Corvino si presentano in abito scuro alla corte della bella Lavinia. Che, prima del verdetto, guarderà insieme a loro le ultime esterne. Come da prassi, si passerà poi ai “best moment” di questo suo trono: prima le immagini con il romano, poi quelle con il partenopeo. Alla fine Maria De Filippi inviterà i due a lasciare lo studio in vista del momento fatidico: la scelta di Lavinia.

Ma anche per lei, non solo per i corteggiatori, ci sarà grossa emozione in studio. Gli spoiler sulla puntata della scelta svelano infatti che per Lavinia Mauro ci sarà una sorpresa in studio: tutti i presenti infatti terranno in mano un ventaglio, un oggetto che ha contraddistinto la tronista in questi mesi di trasmissione. Un gesto, questo, che la commuoverà.

Il primo a essere chiamato dalla tronista è Alessio Campoli che non è la sua scelta. Ciò nonostante sarà molto carino con lei, le augurerà il meglio per abbracciarla poi al centro studio. La scelta di Lavinia è Alessio Corvino, che però la farà un po’ penare prima di dirle sì. Alessio Corvino ricorda infatti alla 25enne l’esterna in cui hanno composto il puzzle della loro conoscenza, puzzle a cui mancava un pezzo. Poi il corteggiatore tirerà fuori quella parte mancante e bacerà Lavinia davanti a tutti sotto una pioggia di petali.