“Non ti dimenticherò mai”. Grave lutto per Laura Torrisi: “Morire soli, che brutto”

Laura Torrisi, il triste annuncio. L’attrice comunica a tutti la dolorosa perdita della cara nonna venuta a mancare a distanza di poco tempo dall’ultimo loro abbraccio, avvenuto a Catania. L’importanza di essere nipoti comunicata con un messaggio decisamente toccante che oggi risuona ancora più forte.

Il messaggio di Laura Torrisi recita: “L’ultima mia radice se n’è andata”. L’attrice, reduce dal suo ultimo successo questa volta editoriale in seguito alla pubblicazione del libro Ps Scrivimi Sempre, purtroppo piange la triste morte della cara nonna. Il messaggio continua: “Se avessi saputo che quella di un mese fa, sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte”.

E ancora: “Piú che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino all’ultimo momento, i nostri cari possano sentirci. E trovo davvero ingiusto che a causa delle disposizioni Covid, (non aveva il Covid) i familiari più stretti come i figli ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio”.





Laura Torrisi ha poi concluso con queste parole il suo ultimo addio all’anziana nonna: “Nessuno merita di morire da solo. Nessuno. Ti voglio bene nonna. Sei stata una nonna e bisnonna presente ed amorevole, anche nella distanza. Non lo dimenticherò mai. Corri ad abbracciare il nonno. (Anche per me)”.

E solo un mese fa un abbraccio e una sorpresa alla cara amata nonna, che oggi più che mai sarà sempre custodito nel suo cuore: “Io abito a 1200 km dalla mia nonnina e non immaginate quante volte abbia rimpianto nella mia vita, il non aver potuto vivere i miei nonni come e quanto avrei voluto. Perciò se avete ancora la fortuna di avere i nonni, se avete la fortuna di raggiungerli facilmente, andate da loro, abbracciateli e fate sentire loro tutto il vostro amore”.