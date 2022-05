Il volto femminile dell’Eurovision Song Contest è Laura Pausini. La cantante, sul palco del Pala Alpitour di Torino, è una delle conduttrici insieme all’altro cantante Mika e ad Alessandro Cattelan dell’evento musicale più visto al mondo e che, per la finalissima di sabato 14 maggio, eleggerà il vincitore che erediterà lo scettro dai Maneskin. Laura Pausini, oltre a sfoggiare abiti bellissimi come quelli di Alberta Ferretti indossati durante la seconda semifinale, ha regalato al pubblico anche un duetto con Mika e un omaggio al Festival di Sanremo che, tuttavia, non è stato trasmesso da Raiuno a causa dei tempi strettissimi dell’Eurovision.

Durante una delle puntate dello show Laura Pausini è stata anche la protagonista di una gaffe clamorosa nel corso della prima semifinale trasmessa martedì 10 maggio. Al termine della serata, infatti, alla cantante è sfuggito un “porca vacca” che è diventato virale. La gaffe si è verificata tra le ultime battute sul finale della prima semifinale della kermesse, mentre dava annuncio dei 10 finalisti che concorreranno per la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2022.





Laura Pausini Eurovision, rischia multa per il “porca vacca”

“The sixth finalist… finalist number sixth”, dice visibilmente provata e confusa Laura Pausini, mentre tenta di dare il nome del sesto Paese finalista, per poi sbottare in lingua madre italiana, al grido di “Porca vacca!”. Questo mentre gli altri due conduttori dell’Eurovision Song Contest, Alessandro Cattelan e Mika, restano pressoché impietriti per il momento di difficoltà della timoniera dell’evento musicale più atteso, tra quelli nativi del vecchio continente.

Secondo quanto si legge sul portale Anticipazioni TV, la gaffe commessa da Laura Pausini (“Ma porc…”. Eurovision 2022, gaffe in mondovisione di Laura Pausini. E sui social la asfaltano), nonostante sia diventata virale e abbia divertita il pubblico che l’ha considerata spontanea, non sarebbe piaciuta agli organizzatori dell’Eurovision 2022 che, oltre, ad aver ripreso l’artista, starebbero pensando ad una multa. Si tratta, tuttavia, di un’indiscrezione non confermata.

💥😂👑🎶 #LauraPausini dà il sesto finalista in inglese e sbotta in italiano, è tutto quello di cui avevamo bisogno: "The sixth finalist… Finalist number six… Porca vacca!" – #Eurovision2022 #Eurovision pic.twitter.com/RAbNR12cg9 — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenaGranato90) May 11, 2022

Il video del momento, che è diventato col passare dei giorni virale, non ha sollevato polemiche. Non solo i fan italiani, ma anche quelli stranieri della Pausini hanno trovato il momento assolutamente ironico. Ma altri componenti dell’Eurovision 2022 non l’hanno pensata così. Alcuni principali delle nazioni partecipanti hanno storto il naso non appena ascoltata la frase e hanno manifestato prontamente il loro malcontento giudicando tale espressione sia offensiva verso un animale sacro in diverse parti del mondo e sia fuori luogo. Da qui sarebbe arrivata la ramanzina per la conduttrice con annessa multa secondo gli esperti.

