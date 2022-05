Scontro acceso tra i naufraghi e Ilary Blasi usa il pugno duro. Sono giorni elettrici all’Isola dei Famosi dove da poco è sbarcata Mercedesz Henger. La figlia di Eva in un primo momento era intenzionata non partecipare al reality dopo l’incidente della madre. Ma quest’ultima l’ha convinta e quindi Mercedesz è arrivata come da programma. Mentre lei è sempre più vicina a Edoardo Tavassi, Laura Maddaloni e Nicolas Vaporidis continuano a punzecchiarsi. E stavolta interviene la conduttrice.

Come ricorderete i due erano stati protagonisti di un durissimo scontro. Tutto era nato da un faccia a faccia tra Clemente Russo e l’attore con il primo che aveva detto di voler fare un ‘c…’ così a Nicolas. Quindi è intervenuta Laura Maddaloni: “Qui poi si mettono le mani addosso. E tu che metti le mani addosso ad una donna? Sei venuto testa a testa contro di me! Mo vado a parlà con l’avvocato e poi vedi. C’è stato proprio un testimone, cap e cap. Ah tu hai i testimoni che non è successo? Pure io ho i miei testimoni. Cosa ho detto Ilary? Nulla. Dopo parlerò con te…”.





L’ennesima lite tra Larua Maddaloni e Nicolas Vaporidis è andata in scena durante la puntata di ieri, lunedì 9 maggio. L’attore ha dichiarato di essere stufo di sentirsi dare del doppiogiochista o falso. E poi ha attaccato la moglie di Clemente Russo, colpevole a suo dire di aver chiesto di pareggiare durante la prova ricompensa. A questo punto è stata Laura a contrattaccare.

“Quello che mi fa male – ha detto Laura Maddaloni – è che ogni cosa che faccio mi accusa di non essere sportiva, quando in 50 giorni ho fatto tante cose belle. Ti stai accanendo”. A questo punto, mentre tutti attendevano che tra i due scoppiasse l’ennesima discussione ci ha pensato Ilary Blasi a intervenire duramente.

“Quello che avete provato a fare non è permesso – ha tuonato Ilary – per questa volta non succederà niente, ma se ricapiterà verrete puniti e io le promesse le mantengo”. Insomma la conduttrice è stanca di certe dinamiche e non accetterà altre violazioni del regolamento. Il fatto che i due continuino a scontrarsi ad ogni occasione, d’altra parte, non può costituire un alibi…

