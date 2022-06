Laura Maddaloni, dopo l’Isola dei Famosi potrebbe essere pronta ad una nuova entusiasmante avventura. A sganciare la bomba è stato il marito Clemente Russo, che ha rilasciato un’intervista molto interessante che sta già facendo sognare i suoi ammiratori. Lui si è sbilanciato davvero tanto e quindi da adesso in poi si attendono novità su ciò che potrebbe succedere in futuro. Il messaggio è arrivato anche a chi di dovere e quindi ben presto potremmo avere sviluppi positivi su questa vicenda.

Laura Maddaloni, dopo l’Isola dei Famosi, insieme a Clemente Russo ha svelato dei segreti su Nicolas Vaporidis: “Chi ci è piaciuto di meno? Sicuramente Nicolas Vaporidis. Non diciamo una coppia, ma un concorrente ed è lui. Sì perché Nicolas ha una doppia personalità. Nicolas si trasforma praticamente, da quello che è dolce davanti alle telecamere e quello dietro che gli scoppia la vena. Lui si infuria dietro. Poi ha chiamato buffona Lory e questo è soltanto un esempio. Ha insultato una donna più grande come età”.





Laura Maddaloni, dopo l’Isola dei Famosi futuro al GF Vip 7?

Laura Maddaloni dopo l’Isola dei Famosi potrebbe dunque iniziare un’altra esperienza lavorativa. Intanto, Clemente Russo a SuperGuidaTv si è anche soffermato sul suo futuro: “Se farei mai l’inviato de L’Isola? Ho lasciato un pezzo del mio cuore in Honduras e per me è stata una bellissima esperienza. Ho visto che Alvin ha avuto delle difficoltà perché si trovava a correre da una parte all’altra. Io sono allenato e potrei supportarlo. Alvin potrebbe stare in Palapa mentre io potrei stare sulle Playe del reality”.

Poi la rivelazione bomba su Laura Maddaloni. Infatti, parlando di sua moglie, Clemente Russo ha detto ancora a SuperGuidaTv: “Sono una persona dinamica e la persona mi conosce di più è mia madre. Proprio lei mi ha sempre detto che per il Grande Fratello Vip non sarei stato adatto perché non avrei resistito nemmeno tre giorni. Aveva ragione. Non credo che accetterei di rinchiudermi dentro una casa. La proposta però potrebbe arrivare a Laura visto che ha fatto un bel percorso all’Isola”.

Intanto, sull’Isola dei Famosi Marialaura De Vitis ha fatto rivelazioni bollenti: “Se ho mai baciato una donna nella mia vita? Sì certo, l’ho fatto sì e più di una volta anche. Se sono bi? No, quello no, però è capitato di baciare delle ragazze. Con quale ragazzo dell’Isola lo farei? Con Luca sì, sono sincera. Sei sempre stato bello, anche senza addominali. Se sei un bello che balla? Balliamo e proviamo”.

“Devo dirti una cosa”. Isola, la confessione di Clemente Russo in diretta. Laura Maddaloni senza parole