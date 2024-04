“Lasciali in pace”. Scoppia il caso su Greta, protestano i fan di Perla e Mirko

Il mondo dei social è in subbuglio in queste ore per un nuovo caso che vede coinvolti tre ex inquilini del Grande Fratello: Greta Rossetti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Tutto nasce da una segnalazione da parte dei fan della vincitrice del reality condotto da Alfonso Signorini. Una scoperta nata sul web, che farebbe crollare la situazione di equilibrio nel rapporto che i tre avevano finalmente trovato.

I fan di Perla accusano Greta di aver compiuto un gesto poco opportuno, in quanto farebbe dubitare sul fatto che la prorompete influencer milanese non nutra più alcun sentimento nei confronti del suo ex fidanzato Mirko. I “perletti” hanno visto in questa mossa quasi una minaccia nei confronti del nuovo rapporto che è nato tra la loto beniamina e l’imprenditore reatino. Non solo, c’è chi a questo punto mette in dubbio la bontà dei sentimenti Greta verso Sergio D’Ottavi, altro ex del Gf e suo attuale compagno.

Rivolta dei fan di Mirko e Perla contro Greta Rossetti. Cosa sta succedendo

Come sanno i fan del Grande Fratello, questi sono giorni molti difficili per Perla Vatiero. Prima ci sono state le accuse da parte del giornalista Gabriele Parpiglia di fare pubblicità quasi occulta attraverso i propri social, poi è arrivata la notizia di un grave lutto che ha toccato la sua famiglia: Perla infatti ha spiegato che il suo silenzio in questi giorni è dovuto alla morte della zia. Ora quest’altra tegola.

Una fan-page Perletti su Tik Tok ho postato uno screen di un video di Mirko che Greta avrebbe salvato negli elementi. Questo presunto gesto da parte della Rossetti ha scatenato una valanga di reazioni. “Sempre pensato che a Greta di Sergio frega c***, per lei è una specie di porto sicuro e figura maschile matura (che le è sempre mancata) in questo momento. Quella se avesse potuto si sarebbe voluta riprendere Mirko 100%. Una vergogna i like che mette ai video di Mirko”, scrice un utente su X. “Raga però vi posso dire una cosa? Anche secondo me Greta non è una vera amica per Perla però in questo momento molto delicato stiamo vicino a Perlina e Mirko. Perché anche se Greta avesse salvato il video il tempo è galantuomo l’importante è che i nostri stiano bene”.

Adesso i fan della vincitrice del Grande Fratello hanno chiesto un chiarimento direttamente a Greta, che ha risposto con una stoia su Instagarm. Ecco lo scambio. “Siccome sono giorni un po’ così per tutto l fandom Perletti, soprattutto per Perla, se per favore potresti puoi dire che è fake questa cosa (scrivi pure in chat se vuoi)”.

La replica di Greta: “Ragazzi odio postare queste cose e soprattutto dovermi giustificare perché hosmesso qualche mese fa di replicare a queste cose. Però questo è grave. Ovviamente è un fake…. Vi prego lasciatemi vivere la mia vita senza voler inventare cattiverie per provocare dolore grazie”.