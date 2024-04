“Ecco perché dopo il Grande Fratello sono cambiato”. Per la prima volta dopo la fine del reality condotto da Alfonso Signorini parla Sergio D’Ottavi. Per lui il GF è stato un percorso ricco di sorprese. Entrato single, nel loft di Cinecittà ha incontrato Greta Rossetti. Dopo un corteggiamento durato qualche settimana, tra il surfista e la prorompete influencer è nata una storia d’amore che dura ancora oggi.

Sergio dentro la casa ha tessuto relazioni quasi tutti i concorrenti. All’inizio molto vicino a Beatrice Luzzi e Stefano Miele, si è poi accostato al gruppo formato da Alessio Falsone e Anita Olivieri con i quali si sta frequentando tutt’ora. Molti fan dicono di non riconoscere più il vero Sergio, lontano sa Bea e Stefano e con un look decisamente diverso: capelli corti ossigenati e abiti decisamente più trendy. Un cambiamento dietro il quale ci sarebbe lo zampino di Greta, anche se lei ha negato di occuparsi del guardaroba del suo compagno.

Sergio D’Ottavi, la clamorosa confessione. Greta in silenzio

In una intervista a CamingSoon Sergio D’Ottavi ha fato un bilancio della sua esperienza al Grande Fratello e del momento che sta vivendo oggi: “Mi ricordo che le prime settimane tutti votarono me e Stefano perché erano convinti che stessimo giocando e fossimo falsi. Ti posso assicurare che io non lo sono mai stato. Sicuramente anche la mia vicinanza a Beatrice è stato motivo di questa loro diffidenza e molti me lo hanno poi confermato che era stata vista come una strategia”. “Con Beatrice – prosegue – c’è stato sin da subito un bellissimo rapporto. A ogni modo, penso che il tempo sia galantuomo e che dia la possibilità alle persone di ritornare sui propri passi”.

Stefano ha parlato anche di Greta: “Lei aveva bisogno di tempo perché usciva da quella situazione con Mirko e Perla che io ho chiamato il triangolo delle Bermuda: sai quando entri ma non sai quando esci. Fortunatamente lei ne è uscita ancora più forte, pulita come era giusto che fosse. Ci stiamo vivendo fuori dalla Casa ed è tutto bellissimo”.

“In realtà non ho mai avuto un’identità ben precisa – ha detto ha proposito del nuovo aspetto – Ho sempre spaziato anche nei look, dall’abito elegante al pareo, dai capelli lunghi alla boccia. Questo mio nuovo look non è una trasformazione, ma un mio lato che ancora non conoscevate. Chi mi sta vicino lo conosce bene. Io sono molto versatile, sono borderline sotto certi punti di vista. Faccio tutto quello che mi va di fare e mi passa per la testa. Vivo il momento. Non mi pongo limiti”.