Beatrice Luzzi è da mesi considerata la vincitrice assoluta del Grande Fratello. Sin dall’inizio l’attrice è arrivata dritta al cuore dei telespettatori, che quando è dovuta uscire dalla Casa (per ben due volte) si sono preoccupati e cercato di starle vicino in ogni modo. Dopo il triste lutto in famiglia, la concorrente più amata di questa edizione è rientrata in gioco ma negli ultimi giorni ha avuto un brutto crollo.

È successo dopo il pomeriggio di relax in spa che la produzione ha offerto ai ‘veterani’ della Casa, quei concorrenti cioè che sono rinchiusi da settembre scorso. Una bella sorpresa per tutti, che sono finalmente potuti uscire per qualche ora, ma non per Beatrice Luzzi perché arrivata in un giorno molto delicato per la sua famiglia: quello in cui avrebbero tumulato il sui papà.

“Beatrice Luzzi lascia il GF”: il sospetto dei fan

E così, tornati in Casa, si è infatti sentita in colpa e chiesto scusa ai suoi cari per essere mancata e addirittura aver trascorso un pomeriggio di svago, come se sentisse in colpa. Consolata dai suoi amici, poi si è ripresa ed è tornata la ‘Bea’ di sempre.

Ma nelle ultime ore ha rivolto un pensiero ai suoi figli e una frase in particolare ha alimentato il sospetto che possa presto lasciare il GF. Per sempre, stavolta. Nel senso che potrebbe prendere la decisione di non rinnovare il contratto: “Spero che per voi sia stato più semplice. State vicini alla nonna, per favore. Per qualche settimana ancora. Reggiamo eh?”, ha detto rivolgendosi alla telecamera.

State vicino alla nonna, per qualche settimana ancora reggiamo



Bea ❤️‍🩹❤️‍🩹#grandefratello pic.twitter.com/cu8GFGVQg0 — M_art (@leo_Mmarti) January 18, 2024

Sanno tutto ecco perché oggi sono tutti strani!! Bea prima a detto hai figli di avere pazienza altri 15 giorni, quindi nn rinnova il contratto. È per me finisce, li il #GrandeFratello taroccato #luzzers #Beaux pic.twitter.com/KsJ7WG8HJ0 — Beautiful👑🔥66%👑🔥 (@Beautif42601711) January 18, 2024

E quel “per qualche settimana ancora” ha allarmato i suoi fan: “Quindi mancando ancora 2 mesi significa che Beatrice non ha intenzione di firmare il secondo contratto e a breve sicuramente lascerà per sempre il Grande Fratello”, ha commentato un utente su X. E un altro, dello stesso sentore: “Bea prima ha detto ai figli di avere pazienza per qualche altra settimana, quindi non rinnova il contratto”. Sarà davvero così?