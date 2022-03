Al l via lunedì 21 marzo in prima serata su Canale 5 la nuova edizione dell’Isola dei famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi arriva con una doppia formula: quella dei naufraghi che gareggiano da da soli e in coppia, con uno sguardo al passato con gli ex Antonio Zequila, Lory Del Santo e Carmen Di Pietro.

Nicola Savino e Vladimir Luxuria – rispettivamente conduttore e inviata dell’ultima Isola dei Famosi Rai – tornano come opinionisti. Nel cast l’ex gieffina Guendalina Tavassi insieme al fratello Edoardo; i Cugini di Campagna, Jeremias e Gustavo Rodriguez, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni.

lary Blasi, marca e prezzo dei jeans indossati alla finale del GF Vip 6

E ancora Ilona Staller, il rapper Blind, l’attore Nicolas Vaporidis; l’ex gieffina Floriana Secondi; Jovana Djordjevic, Estefania Bernal, Roger Balduino, Marco Melandri e Roberta Morise. Alla conduzione ancora Ilary Blasi, che lunedì 14 marzo è stata ospite del GF Vip 6 per presentare il reality e gli occhi dei telespettatori sono caduti sul suo outfit.





Per la finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip (vinta dalla principessa Jessica Selassié) ha scelto un outfit casual, abbinando una semplice t-shirt bianca a un paio di jeans over e a vita bassa ricoperti di cristalli multicolor, il tutto con un tocco rosa delle firmate Casadei dal valore che si aggirerebbe attorno ai 750 euro.

Dietro ai jeans scelti da Ilary Blasi c’è la mano sapiente di Philipp Plein, lo stilista tedesco e fondatore dell’omonimo gruppo internazionale PHILIPP PLEIN, uno dei fashion designer più ricchi, famosi e influenti del fashion system mondiale. I jeans indossati dalla conduttrice dell’isola dei Famosi arrivano dall’ultima collezione Primavera/Estate e costano 1500 euro.