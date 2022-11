Una notizia è stata lanciata in queste ore e riguarda L’amica geniale 4. Scoperto quale attrice sarà Lila nella prossima stagione della serie televisiva. Non siamo ancora in presenza di una dichiarazione ufficiale della produzione, ma è arrivata una comunicazione indiretta da coloro che sono molto vicini. E il pubblico ha subito capito tutto. Sappiamo già che l’attrice Alba Rohrwacher sarà Elena Lenù Greco, invece era ancora sconosciuto il nome di colei che farà Lila da adulta. Ma ora si sarebbe saputo anche questo.

A breve vi diremo tutto su L’amica geniale 4 e sul nome dell’attrice che sarà Lila, salvo colpi di scena. Intanto, mesi fa si è parlato di Elisa Del Genio, ovvero Lenù da bimba nella serie. Lei è tornata sulla scena con un film. Si chiama “Tenebra” ed è un thriller psicologico a forti tinte horror. Al cinema dal 30 giugno, diretto da Anto, è la storia di una madre e di una figlia rinchiuse nel bagagliaio da uno squilibrato. L’unica speranza di salvezza è una ragazzina, Marta, interpretata da Elisa Del Genio, che proprio quel giorno ha deciso di togliersi la vita.

L’amica geniale 4: chi sarà l’attrice che farà Lila

Si è dunque scoperto tutto su L’amica geniale 4, con il nome dell’attrice che interpreterà Lila nella prossima stagione ormai diventato pubblico. A sorpresa la comunicazione è giunta, presumibilmente non in maniera volontaria, dall’azienda che dà le parrucche alla produzione della serie Rai. Sono infatti apparse delle immagini relative alle parrucche e sui sacchetti delle stesse sono stati messi i nomi delle attrici. Ed ecco che è stato messo un tag, inerente colei che farà Lila. Vediamo dunque di chi stiamo parlando.

Nonostante non sia arrivato il comunicato della produzione, sembra proprio che sarà l’attrice Irene Maiorino colei che impersonerà Lila nella quarta stagione de L’amica geniale. Conosciamola più da vicino: lei è nata nel 1985 a Napoli e ha occhi e capelli di colore castano. Ha già accumulato delle esperienze importanti nel piccolo schermo e con L’amica geniale farà un ulteriore salto di qualità in una carriera professionale, che le ha comunque regalato dei momenti importanti e significativi. Una crescita davvero notevole.

Come riportato dal sito Spettegolando.it, non si è a conoscenza del fatto se sia impegnata o no sentimentalmente. Per quanto riguarda le sue esperienze lavorative, ha recitato ne Il tredicesimo apostolo, ne I bastardi di Pizzofalcone 3, ne Il commissario Ricciardi, in Sirene e Gomorra.