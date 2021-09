Notizia tutt’altro che bella per Alberto Matano. Il pubblico non sarà assolutamente contento di questo, ma dovrà accettare la decisione presa su ‘La Vita in diretta’. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, ma di una cosa che nel palinsesto era già stata programmata; nonostante questo, i telespettatori non hanno sicuramente gradito questo cambiamento, che inevitabilmente non permetterà di vedere il conduttore in tv. E c’è un motivo ben preciso dietro questa scelta della Rai.

Nei giorni scorsi, al suo debutto, Alberto Matano ha detto con un tono assai gasato e festoso: “La prima è andata. Vi aspetto domani qui alla Vita in Diretta”. Fin qui tutto normale. Poi, però, ha aggiunto una chiosa piuttosto curiosa, che ha avuto il sapore di frecciatina verso la ‘rivale’ d’Urso. “La Vita in Diretta, quella vera! Ci vediamo domani”. In tanti sui social hanno subito fatto notare le parole del giornalista e quel “Quella vera“, sostenendo che è fuor di dubbio che ci sia stata una punzecchiatura a ‘Pomeriggio Cinque’.

Alberto Matano non potrà quindi essere protagonista a ‘La Vita in diretta’ nella giornata di lunedì 20 settembre. Il pubblico dovrà necessariamente rinunciare alla sua presenza perché al suo posto ci sarà un altro collega con un appuntamento decisamente importante. Non intaccata la messa in onda di ‘Reazione a Catena’ di Marco Liorni, che dunque è confermato nel pre-serata prima del Tg1. Ma nell’orario di Matano c’è questa novità che ha deluso qualche persona di troppo.





Al posto di Alberto Matano sarà trasmesso ‘Tutti a scuola’, lo spettacolo sull’inaugurazione dell’anno scolastico presentato da Flavio Insinna e Andrea Delogu come accaduto nella passata edizione. Si dovrebbe andare in onda dalle ore 16.35 da Pizzo Calabro fino all’orario di inizio di ‘Reazione a Catena’. Così facendo, ‘La Vita in diretta’ è ovviamente esclusa dal palinsesto di Rai 1. Ma nessun allarme perché dal giorno dopo, martedì 21 settembre, tutto tornerà regolarmente come prima.

Barbara D’Urso dovrà comunque continuare a vedersela con Alberto Matano. La scorsa stagione tv ha avuto la meglio Alberto Matano con la sua ‘La vita in diretta’, ma Barbara d’Urso è tornata nel piccolo schermo più combattiva che mai. Assicura di essere pronta alla sfida, di più di essere “galvanizzata dal successo che mi avete regalato in quella passata…”. Vedremo alla fine chi la spunterà al termine della stagione.