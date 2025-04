Nel pomeriggio di martedì 30 aprile, i riflettori della trasmissione La Volta Buona si sono accesi su un tema delicato e attuale: il rapporto con le diete e il peso corporeo. Durante la puntata, è stato affrontato in profondità il fenomeno dei commenti offensivi legati all’aspetto fisico, che colpiscono indistintamente personaggi pubblici e cittadini comuni. Il dibattito, che ha coinvolto il pubblico e gli ospiti in studio, ha acceso una riflessione sull’impatto che certe parole possono avere sulla salute mentale di chi le riceve.

Al centro del confronto si è trovata una voce nota della televisione, spesso bersaglio di critiche feroci ogni volta che torna sul piccolo schermo. Le polemiche sembrano accendersi in particolare quando si parla di alimentazione e percorsi di dimagrimento. In questa occasione, la protagonista ha voluto raccontare in prima persona l’esperienza di chi, nel pieno di un cambiamento fisico e psicologico, si ritrova travolto da ondate di odio social.

La Volta Buona, ospite travolta dagli insulti per il peso

È Rossella Erra, opinionista e volto conosciuto dal pubblico, a rompere il silenzio su un tema che la tocca da vicino. Con tono sincero e provato, ha rivelato di essere spesso bersaglio di insulti gratuiti ogni volta che prende parte alla trasmissione. “Ogni volta che Rossella Erra viene in trasmissione, viene travolta da una valanga di insulti“, ha dichiarato la conduttrice, sottolineando quanto l’accanimento del web possa farsi pesante. Erra ha confermato con amarezza: “È vero, succede soprattutto quando parliamo di diete”. Ha poi ricordato l’episodio recente in cui, dopo aver raccontato di aver perso diciassette chili, si è vista ridicolizzata con commenti al limite del grottesco. “Mi hanno detto che se mi mettessi una giacca arancione sembrerei il divano della Balivo”.

Ma non è solo lo scherno visivo a ferire. I commenti mettono in discussione anche la sua credibilità e i risultati ottenuti: “Dicono che dovrei cambiare medico perché sembro una balena“. Parole dure, che colpiscono non solo l’autostima ma anche la determinazione di chi sta cercando di migliorarsi per motivi di salute. La conduttrice, Caterina Balivo, non ha nascosto la propria indignazione, chiedendo all’amica se questi attacchi le facciano male. La risposta di Erra è arrivata carica di lucidità e amarezza: “Già so che aumenteranno quando inizierà Sognando Ballando”.

Erra ha poi ammesso con sincerità le difficoltà del suo percorso: “Non sono molto serena, questa dieta mi sta mettendo alla prova”. Ha spiegato che si tratta di una sfida importante, in cui la salute gioca un ruolo centrale. Tuttavia, il bombardamento di critiche ha un impatto forte anche a livello psicologico, minando la fiducia e la motivazione. “È molto difficile, soprattutto quando ti dicono che non hai perso niente”, ha aggiunto. Infine, ha confidato la fatica nel guardarsi allo specchio e i sensi di colpa che a volte la assalgono, sottolineando quanto sia complicato affrontare un cambiamento quando si è costantemente sotto giudizio.