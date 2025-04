La casa del Grande Fratello continua a fare da sfondo a nuove storie d’amore, e questa volta i riflettori si accendono su Amanda Lecciso e Iago Garcia. I due ex concorrenti del reality show più longevo della televisione italiana hanno trasformato la loro complicità davanti alle telecamere in qualcosa di più concreto. A confermare ufficialmente la relazione è stata la stessa Amanda, che ha deciso di rompere il silenzio durante la sua recente ospitata nel talk show Boom! condotto da Alfonso Signorini.

Dopo settimane di voci, indiscrezioni e gesti social che avevano alimentato la curiosità dei fan, Amanda Lecciso ha ammesso pubblicamente la frequentazione con l’attore spagnolo. “Tu sai bene, più di tutti. Stiamo passando delle belle giornate in Puglia, anche per noi è una piccola vacanza meritata. Stiamo molto bene”, ha detto rivolgendosi a Signorini, lasciando intendere che il loro legame non sia affatto una semplice avventura estiva.

Amanda Lecciso e Iago insieme, la reazione della famiglia di lei

Amanda ha anche parlato dell’accoglienza calorosa riservata dalla sua famiglia a Iago: “A chi è che non piace Iago? Piace a tutti. È una persona stupenda, è così come si è visto, è una persona diretta, ironica. È molto piacevole passare del tempo con lui. Ora siamo a Lecce”, ha raccontato. Il primo indizio sulla loro relazione era arrivato proprio dai social. Le rispettive Instagram stories dei due protagonisti, pubblicate nei giorni scorsi, avevano lasciato poco spazio ai dubbi. Iago aveva condiviso un video di Amanda distesa su un’amaca, immersa nel verde, mentre lei aveva ricambiato con la stessa immagine.

A seguire, altre foto li ritraevano insieme a cena in un’atmosfera rilassata e complice. Scene quotidiane che, sommate ai sorrisi e ai gesti affettuosi, hanno rapidamente infiammato il gossip. Anche Stefania Orlando, ex coinquilina dei due nella casa del Grande Fratello, aveva in passato lanciato una velata conferma. Rispondendo a un utente curioso sui social, aveva scritto di essere “molto felice per loro”, chiarendo però che tra lei e Iago non c’era mai stato nulla di più di una reciproca stima. “Io e Iago ci stimiamo molto reciprocamente, ma non abbiamo mai pensato di andare oltre”, aveva precisato, mettendo così fine alle ipotesi che la vedevano coinvolta sentimentalmente con l’attore.

Gli #amago e quindi è tutto vero😍sono proprio felice per loro ma diciamo che qualcosina li dentro si era intravisto comunque eh 😎bene bene allora ci vediamo tutti benissimo 👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/8RE1ZdLojZ — Alexia❤️Incosciente giovane💿 (@Alexianurse88) April 29, 2025

Ora, con la conferma diretta di Amanda Lecciso, sembra che il legame con Iago Garcia stia diventando sempre più solido. La vacanza in Puglia potrebbe essere solo il primo capitolo di una storia che, nata sotto gli occhi delle telecamere, sembra destinata a proseguire ben oltre i riflettori del reality. I fan, intanto, continuano a seguire con entusiasmo ogni passo della nuova coppia.