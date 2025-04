Nonostante le voci che da giorni si rincorrono sui social, il cuore di Lorenzo Spolverato sembra battere ancora per una sola persona: Shaila Gatta. L’ex concorrente del Grande Fratello è finito recentemente al centro dell’attenzione per una presunta nuova frequentazione con una ragazza pugliese, ipotesi che ha subito acceso la curiosità degli appassionati di gossip. Tuttavia, a smontare l’intera vicenda ci ha pensato Deianira Marzano, nota esperta del mondo social, che è intervenuta in prima persona per riportare un po’ di chiarezza.

Attraverso le sue stories, Deianira ha voluto smentire categoricamente le voci su un nuovo flirt di Spolverato, dichiarando che al momento non risulta alcun coinvolgimento sentimentale con una terza persona. Anzi, secondo quanto riportato dalla stessa Marzano, Lorenzo sarebbe ancora profondamente legato a Shaila Gatta. “Nel suo cuore c’è ancora spazio per lei”, ha spiegato l’influencer, lasciando intendere che il modello e aspirante attore non avrebbe mai dimenticato la ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Lorenzo Spolverato ha voltato pagina dopo Shaila Gatta?

Dal canto suo, Lorenzo ha scelto di non rilasciare alcuna dichiarazione, preferendo mantenere il silenzio e lasciando che siano le voci a parlare. Nessuna smentita, nessuna conferma: un atteggiamento che alimenta ancora di più i dubbi e le speranze di chi sogna un ritorno di fiamma tra i due. Non è escluso, però, che nei prossimi giorni qualcosa possa cambiare, magari con un gesto o un messaggio chiarificatore da parte del diretto interessato.

La loro storia d’amore, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, ha appassionato migliaia di telespettatori. Dopo mesi di complicità e momenti condivisi, tutto sembrava destinato a finire con la finale del reality, quando Shaila irruppe nella Casa per mettere fine alla relazione, lasciando Lorenzo visibilmente scosso. Un colpo di scena che ha chiuso, almeno apparentemente, un capitolo importante per entrambi.

Eppure, proprio nelle ultime ore, Shaila Gatta ha confermato di voler guardare avanti, chiudendo definitivamente con il passato. “È finita”, ha dichiarato senza esitazioni, segnalando di non avere intenzione di riaprire vecchie ferite. La palla ora passa a Lorenzo: accetterà questa decisione o tenterà un ultimo gesto per riconquistarla? Solo il tempo potrà svelare se quella scintilla accesa tra le mura del reality potrà mai tornare a brillare.