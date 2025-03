Nella Casa del Grande Fratello si moltiplicano le confessioni personali e, questa volta, al centro dell’attenzione c’è Zeudi Di Palma, che ha deciso di aprirsi sul rapporto quasi inesistente con il padre, Pasquale. Parlando con Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Federico Chimirri, l’ex Miss Italia ha raccontato la sua difficoltà nel sentire la mancanza di un uomo che non è mai stato davvero presente nella sua vita.

Zeudi ha spiegato che l’assenza paterna ha lasciato un segno nella sua vita, ma non tale da suscitare in lei né nostalgia né affetto. “Io non riesco a sviluppare neanche un senso di orgoglio nei confronti di questa persona”, ha dichiarato. Helena Prestes, ricordando il loro incontro in diretta TV, ha notato che, nonostante tutto, la gieffina aveva messo da parte il rancore per affrontare il padre faccia a faccia. Tuttavia, Zeudi è rimasta ferma sulla sua posizione, convinta che Pasquale abbia sempre avuto un atteggiamento egocentrico e autoreferenziale.

Grande Fratello, Zeudi parla del padre Pasquale

Lo chef Federico Chimirri ha cercato di darle un consiglio, suggerendole di mettere un punto definitivo alla questione e andare avanti. Helena, invece, avendo vissuto una situazione familiare simile, le ha proposto di provare a riavvicinarsi e dare una seconda possibilità al padre. La risposta di Zeudi è stata netta: “Non mi manca”. Un segnale chiaro di quanto sia difficile per lei pensare a un recupero del loro rapporto.

Dopo la puntata del 3 marzo 2025, il racconto di Zeudi ha scatenato un acceso dibattito fuori dalla Casa. Alcuni telespettatori, infatti, hanno notato delle apparenti incongruenze nelle sue dichiarazioni. Se, durante la diretta, l’ex Miss Italia ha affermato di non vedere il padre da anni, sui social sta circolando una foto in cui appare adolescente accanto a lui.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato Biagio D’Anelli, che ha condiviso un’indiscrezione piuttosto compromettente: “Mi stanno arrivando tantissime segnalazioni da persone che conoscono il padre di Zeudi e che sostengono di aver visto la ragazza passeggiare con lui poco prima di entrare nella Casa del Grande Fratello. Addirittura, pare abbiano preso insieme un caffè”.

Zeudi sul rapporto con suo padre: “Non lo conosco” #GrandeFratello



Guarda il video completo:https://t.co/RR5ZIvv8Wl pic.twitter.com/YnzoQ5AmS9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 6, 2025

D’Anelli ha poi ironizzato sulla famosa frase pronunciata da Zeudi durante l’incontro con il padre – “Come mai hai i capelli bianchi?” – insinuando che potrebbe essere stata costruita ad arte per creare pathos televisivo. Con l’argomento che sta letteralmente esplodendo online, è molto probabile che Alfonso Signorini decida di affrontarlo nel prossimo appuntamento del Grande Fratello, in onda giovedì 6 marzo 2025 su Canale 5.

Zeudi sarà chiamata a dare spiegazioni? E come reagirà a queste nuove rivelazioni? Nel frattempo, cresce l’attesa per il verdetto del televoto, che vede in bilico Stefania Orlando, Federico Chimirri, Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti. Uno di loro dovrà dire addio alla Casa, a un passo dalla finale. Non resta che aspettare la puntata per scoprire tutti i dettagli e capire come evolverà questa intricata vicenda.