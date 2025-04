L’Isola dei Famosi 2025 è sempre più vicina. A maggio rivedremo all’opera i naufraghi impegnati in prove di sopravvivenza e resistenza per provare a vincere il reality show. Quest’anno la conduzione è affidata a Veronica Gentili, ma la news delle ultime ore ha fatto riferimento ad una nuova concorrente pronta a sbarcare in Honduras.

All’Isola dei Famosi come concorrente dovrebbe esserci questa amata conduttrice televisiva, che non ha fatto mistero di essere interessata al programma di Canale 5. Anzi, in realtà ha ammesso che partecipare a questo reality la renderebbe estremamente felice. E quindi mancherebbe poco per l’annuncio ufficiale.

Isola dei Famosi 2025, la nuova concorrente è la nota conduttrice? Lei ne sarebbe felice

Questa conduttrice, che potrebbe essere in procinto di firmare il contratto con l’Isola dei Famosi, ha rilasciato un’interessante intervista a Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio weekend e si è soffermata anche sul compianto Silvio Berlusconi: “Stavo attraversando un corridoio per raggiungere lo studio a Cologno ed ero semi nuda perché stavo finendo di mettermi le calze. Vidi Berlusconi e rimasi senza fiato, mi scusai. Ma lui prontissimo mi disse ‘ma no signora Rossetti vada tranquilla, lei può permetterselo, è una bellissima donna’”.

Ad andare all’Isola potrebbe essere Patrizia Rossetti, la quale ha esclamato: “Per me sarebbe il sogno della vita anche perché ne approfitterei per smettere di fumare“. Staremo a vedere dunque se Veronica Gentili la sceglierà davvero, regalandole questo enorme traguardo.

Negli ultimi anni Patrizia Rossetti è stata diverse volte protagonista in programmi tv. Nel 2018 ha vinto Pechino Express – Avventura in Africa, mentre nel 2022-2023 è stata concorrente del Grande Fratello Vip 7. Due anni fa ha invece partecipato a Celebrity Chef. E ora mancherebbe all’appello solo l’Isola dei Famosi.