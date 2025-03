Manca ancora più di un mese all’inizio dell’Isola dei Famosi 2025, con l’avvio previsto per il 7 maggio su Canale 5, eppure ci sarebbero già enormi problemi intorno al reality show. In particolare ci sarebbe una situazione delicata per quanto riguarda la scelta dei concorrenti. L’unica certezza è che Veronica Gentili sarà la conduttrice che sostituirà Vladimir Luxuria.

Poi si è sparsa la voce che come opinionista dell’Isola dei Famosi possa esserci Simona Ventura, mentre come inviato dall’Honduras Pierpaolo Pretelli. Niente ufficialità per ora, ma intanto sui concorrenti pare che stiano emergendo delle difficoltà importanti che stanno allarmando la produzione.

Isola dei Famosi 2025, allarme sui concorrenti: “Grossi problemi”

A rompere il silenzio è stato Roberto Alessi, infatti il giornalista di Mow Mag ha parlato di presunti problemi seri legati alla scelta dei naufraghi. Infatti, dai vertici aziendali di Mediaset sarebbero arrivate delle direttive che complicherebbero in maniera importante le selezioni dei concorrenti.

Secondo Alessi, stando al sito Rds.it, ci sarebbero “nuove linee guida per evitare derive trash, puntando su una rosa di concorrenti più in linea con un profilo di qualità, educazione ed eleganza“. Quindi, gli autori starebbero riscontrando problematiche nel chiudere le trattative con gli aspiranti naufraghi. E come scritto da Movieplayer, soprattutto difficoltà ci sarebbero per la selezioni di concorrenti uomini.

Si era vociferato di Loris Karius ed Angelo Madonia, ma entrambi avrebbero declinato l’offerta. Scopriremo nelle prossime settimane cosa succederà e la speranza del pubblic è che la tensione tra gli autori possa diminuire affinché il cast si formi il prima possibile.