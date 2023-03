La sorella di Antonella Fiordelisi non si è mai vista al GF Vip 7 e solo ora, a sette mesi dall’inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini, la vippona ha parlato di lei. Della famiglia Fiordelisi i telespettatori del GF Vip hanno conosciuto ampiamente il padre, protagonista più volte durante le puntate e soprattutto fuori, grazie anche alle liti con l’ex fidanzato della figlia.

“Ne ho di cose che non ho detto. Ho anche una sorella, ma non la vedo e non parliamo da più di cinque anni. No, non è figlia di Stefano. Abbiamo la stessa madre, ma due padri diversi. Lei ha dieci anni più di me. Quando mia mamma ha deciso di separarsi dal suo papà lei è andata in crisi ed è voluta restare con lui, quindi mia madre l’ha accontentata”, ha raccontato Antonella Fiordelisi.

La sorella di Antonella Fiordelisi, il racconto in lacrime al GF Vip 7

Antonella Fiordelisi ha parlato della sorella con Andrea Maestrelli e Davide Donadei. In un momento di confidenza la concorrente del GF Vip 7 ha rivelato ai due amici di avere una sorella e di averla frequentata fino a cinque anni fa. La loro ultima foto insieme sui social risale 2016, anno del 29° compleanno di Maria Antonietta Pascale.

Antonella Fiordelisi ha spiegato che la sorella Maria Antonietta ha sofferto molto della separazione dei genitori. Milva, questo il nome della madre di Antonella e Maria Antonietta, ha lasciato il padre di quest’ultima e si è rifatta una vita con Stefano Fiordelisi. Dal matrimonio dei due è nata Antonella. “Lei era piccola, piangeva e voleva restare con il padre. – ha raccontato Antonella Fiordelisi parlando della sorella – Lei è pugliese, di Bari, ma adesso vive a Roma. Sì sta qui perché fa l’ingegnere e lavora molto. Da piccola e da ragazzina la frequentavo. Credo che lei non abbia mai accettato del tutto il fatto che mia madre si sia rifatta una vita con mio padre e che dunque sia finita con il suo di papà”.

#donnalisi sarebbe bello se raccontassero in puntata la storia tra lei e la sorella. #gfvip — Sally93 (@AlessandraCan1) March 3, 2023

E ancora: “Lei non mi vuole vedere, io sono anche andata a Roma ma non mi ha mai aperto la porta di casa. Non vuole proprio vedermi, io ho provato a ricucire il rapporto. purtroppo cinque anni fa è successa una cosa, ma lei proprio non vuole parlare. Sto male perché non la vedo da anni. Sicuramente adesso mi avrà visto in televisione”, ha concluso Antonella Fiordelisi.