Manca poco alla semifinale de La Pupa e il Secchione, lo show condotto su Italia1 da Barbara D’Urso. E come spesso accade all’immediata vigilia della trasmissione spuntano le anticipazioni di quanto gli spettatori vedranno in tv martedì 26 aprile. Ancora un paio di settimane e i telespettatori scopriranno quali dei concorrenti ancora in gara saranno incoronati trionfatori di questa edizione del programma condotto da Barbara D’Urso.

Nella penultima puntata si parlerà della rottura fra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo. Stasera assisteremo dunque ad un confronto fra i due e Malena, con il quale “Lenticchio” ha flirtato nelle scorse puntate (questo, per l’appunto, è il principale motivo dietro la fine della relazione). La star dell’hard puglese sarà dunque ancora una volta “Pupa per una sera”. Qualche giorno fa Drusilla Gucci ha rotto il silenzio attorno al comportamento del compagno che non avrebbe pronunciato un secco ‘no’ di fronte alla proposta indecente di Malena a trascorrere del tempo assieme in villa.





La Pupa e il Secchione, bacio tra Gianmarco Onestini e Mila Suarez

L’ex naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’ si è voluta prendere del tempo per riflettere su quello che è accaduto in trasmissione: “Mi avete chiesto tutti una opinione sulla puntata de ‘La Pupa’ e ho aspettato oggi perché volevo dormirci sopra. Ma come mi sento, non cambia. Sono profondamente schifata e disgustata da quello che ho visto. Sia per come una donna, che sa che quell’uomo è fidanzato, a fare quello che ha fatto, che fa schifo. Sia dal comportamento di lui perché c’eravamo detti determinate cose. Io… boh. Sono veramente schifata, non mi viene in mente altra parola. Quindi veramente basta. Per quel che mi riguarda siamo in pausa, sono coerente”.

Altri momenti salienti interessanti della semifinale della Pupa e il Secchione saranno i litigi in villa. Protagonista dello scontro che andrà in onda sarà Maria Laura de Vitis, vittima di pesanti accuse da parte del gruppo. Gli altri concorrenti l’hanno infatti presa di mira per aver sfruttato la sua relazione con Paolo Brosio per finire in tv.

A #LaPupaeilSecchioneShow è tempo di SEMIFINALE… e intanto scatta anche il bacio tra una coppia! 💋



Vi aspettiamo oggi in prima serata su #Italia1 ed in streaming su Mediaset Infinity per una puntata… rovente! 🔥 pic.twitter.com/s03L9HmSIb — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 26, 2022

La novità più succosa riguarda Gianmarco Onestini e Mila Suarez. Tra i due sarebbe finalmente scattato il bacio. Via social Barbara D’Urso ha reso disponibile la notizia che aumenta l’attesa nei confronti del programma. La loro vicinanza negli ultimi giorni è stata abbastanza sospetta. Hanno passato parecchio tempo insieme, spesso accoccolati sotto le coperte. A quanto pare, insomma, i due concorrenti stanno facendo sul serio e sono intenzionati a trasformare la loro amicizia in qualcosa di più.

“Provvedimenti molto seri”. La Pupa e il secchione, Barbara D’Urso pesante sul concorrente