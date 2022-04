Alex Belli è tornato in tv ed è stato ospite della puntata de La Pupa e il Secchione andata in onda martedì 5 aprile su Italia1. L’ex concorrente del GF Vip 6 è stato protagonista ed ha improvvisato un set fotografico: ad avere la meglio nella prova è stata la coppia formata da Annaclara Hellwing e Francesco Chiofalo. La sua fidanzata non ha nascosto il suo fastidio tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram, dato che riferendosi al contatto fisico che c’è stato tra il suo amato e la secchiona per riuscire a ottenere cinque punti ha affermato: “Mi stanno iniziando ufficialmente a girare. Si tanto”.

Alex Belli in qualità di pupo nel programma La Pupa e il Secchione Show ha anche avuto il compito di donare due bonus alle coppie. I primi cinque punti sono riusciti ad aggiudicarseli proprio Annaclara Hellwing e Francesco Chiofalo. Per la precisione quest’ultimo e la sua secchiona hanno sfidato nella gara decisa dall’attore Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis, riuscendo ad avere quindi la meglio.





Prima di vincere il bonus, Francesco Chiofalo ha ricevuto dei consigli da Alex Belli, mentre Annaclara Hellwing dall’opinionista Soleil Sorge. La conduttrice Barbara D’Urso, invece, si è lasciata andare a un complimento indirizzato ad Annaclara: “Ma la bellezza della nostra secchiona? Posso dire una cosa? È entrata secchiona con le scarpe basse”. Soleil Sorge ha fatto una precisazione: “L’avevamo notato dal primo giorno, è stupenda”. Invece Alex Belli ha espresso la sua preferenza con queste parole: “Devo dire che Onestini e Maria Laura partivano già avvantaggiati, però abbiamo scoperto un’anima ma soprattutto un fiore che è sbocciato, non certamente grazie a te Francesco, perciò per la grande scoperta che abbiamo fatto do i cinque punti alla coppia di Chiofalo”.

Non si è fatta attendere la reazione di Drusilla Gucci: la fidanzata di Francesco non si è fatta attendere, dato che ha inserito questa didascalia nel filmato in cui il suo amato e Annaclara hanno posato su un set di moda: “Tutto questo contatto fisico mi stava irritando oltre ogni dire, quando mi è toccato morire dal ridere”.

Drusilla Gucci oggi ha salutato i suoi fan sui social con queste parole: “Buongiorno che poi buongiorno in realtà neanche tanto, volete qualche mio commentato sulla puntata di ieri de La Pupa e il Secchione?”. L’ex naufraga a questo punto ha ribadito il suo fastidio per aver visto il suo fidanzato Francesco Chiofalo e Annaclara Hellwing vicini ieri sera: “Questo contatto fisico anche no, non importa, non c’è bisogno”, nella didascalia della clip in questione inoltre Drusilla ha scritto: “Anche meno entusiasmo”.

