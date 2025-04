I primi giorni di The Couple, il nuovo reality show di Mediaset condotto da Ilary Blasi, stanno trascorrendo in modo piuttosto sereno, con i concorrenti che iniziano a conoscersi e prendere le misure con la convivenza forzata. Ma, come spesso accade nei reality, alcuni volti noti non tardano a farsi notare. È il caso di Manila Nazzaro, tornata sotto i riflettori dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, e già protagonista di qualche dinamica che non è passata inosservata al pubblico.

L’ex Miss Italia, che gareggia in coppia con il ballerino Stefano Oradei, ha attirato l’attenzione per il suo atteggiamento iper-controllante, che alcuni telespettatori hanno definito “da maestrina”. A scatenare la polemica è stato un video diventato virale su X, in cui si vede Manila commentare in maniera critica il modo in cui alcuni coinquilini stanno preparando il pranzo.

Grande Fratello, Manila Nazzaro critica i coinquilini che preparano il pranzo

Nel video, Manila Nazzaro osserva i concorrenti mentre pesano la pasta e si lascia andare a frasi tipo: “Ma è troppa, non va bene così”, e simili interventi che, nel giro di pochi minuti, hanno fatto il giro dei social. “Manila sta iniziando a diventare pesante”, si legge a corredo del post e a giudicare dalle reazioni, il pubblico sembra pensarla allo stesso modo. “Spero che Laura la mandi a fanc*** presto”, “Capirai la moglie di Maddaloni la fa volare”, scrive qualcuno riferendosi alla moglie di Marco Maddaloni.

“Ora si che si sente bene, durante il GF la regia aveva abbassato talmente tanto l’audio che non sentivo nulla tanta era la paura che avevano per le cessate di Lollo”, “Ha sempre da ridire su tutto con quel tono da maestrina”, “Vedo che non è cambiata, ha cambiato solo disco… all’altro gf era un disco rotto sul lavaggio piatti”, “Madonna cosa mi sono ricordata, questa nel gf in cui stava quando c’era da fate le faccende domestiche e cucinare ecc. rompeva i coglioni in una maniera assurda!”, si legge tra i commenti di X.

Poi c’è chi commenta sperando che questo tipo di comportamento porti a delle belle liti in casa: “Mamma mia pesante, però credo che questo farà si che ci saranno delle litigate , almeno spero”, scrive infatti qualcun altro su X, dove è stato pubblicato il video di Manila che critica i suoi coinquilini. O chi commenta: “Finalmente un po’ di trama“. Molti utenti hanno ricordato il suo comportamento visto nella sua precedente esperienza al Grande Fratello Vip, dove Manila era spesso al centro delle dinamiche della casa proprio per il suo modo di porsi nei confronti degli altri concorrenti e per quella che in tanti avevano visto come una mania di controllo, cosa che sembra ripresentarsi anche qui a The Couple.