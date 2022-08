“Che malattia aveva”. Piero Angela, di cosa soffriva il grande ‘prof’ della tv scomparso a 93 anni

La malattia di Piero Angela: di cosa soffriva il divulgatore tv morto sabato 13 agosto. Piero Angela, il più grande divulgatore scientifico della televisione italiana, si è spento all’età di 93 anni. A dare l’annuncio è stato il figlio Alberto. che ha scritto sui suoi account social: “Buon viaggio papà”. Giornalista, ideatore di format tv di grande successo Superquark e divulgatore scientifico, Angela è stato tra i volti più amati della televisione italiana.

Purtroppo nessuno voleva immaginarsi la fine di Piero Angela e la sua morte ha scioccato tutti a due giorni da Ferragosto. Il messaggio di addio del conduttore televisivo è stato raccolto dai figli Alberto e Christine e pubblicato dalla pagina ufficiale Rai di Superquark dopo la sua scomparsa.





Piero Angela è stato a servizio della Rai per circa 70 anni, iniziando la sua carriera in radio e concludendo con le puntate speciali di Superquark condotte insieme al suo erede, il figlio Alberto, che durante la celebrazione laica ha voluto ricordare quanto fosse importante per lui e per tutti la figura di suo padre. “Vorrei partire dall’ultima cosa che ha detto papà con poche forze, l’ultimo discorso è quello che tutti avete letto. C’è molto amore, molto affetto per tutto il pubblico che lo ha seguito. Il ritorno di messaggi, pieni non di dolore e sofferenza, pieni di amore che è un sentimento ed è qualcosa che rimane, che nel tempo si trasforma in valore, il miglior vestito per papà”.

Piero Angela è morta a 93 anni, ne avrebbe compiuti 94 a dicembre, e da tempo soffriva di una malattia. Era stato lo stesso divulgatore a parlare durante un’intervista rilasciata al Messaggero. La discopatia, una alterazione molto comune a carico dell’apparato muscolo-scheletrico. “Sono con un piede nella fossa e uno sulla saponetta. Quando sono in piedi ho più di 90 anni, soffro di discopatia. Ma quando sono seduto ne ho 45”, aveva spiegato il conduttore.

La discopatia è una malattia che colpisce la colonna vertebrale ed è causata da un indebolimento del disco intervertebrale per via dell’invecchiamento fisiologico. Il principale sintomo di manifestazione è un dolore al collo o alla schiena. Nel 2019, il conduttore era stato ricoverato ricoverato in ospedale, al Sant’Andrea di Roma a causa di un incidente domestico dal quale si riprese in tempi brevi.

