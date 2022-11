La maglia di Enrico Montesano continua a fare scalpore. La notizia è esplosa dopo la puntata di Ballando con le Stelle, in cui l’attore si è presentato alle prove con la t-shirt della Decima Mas, la flottiglia della Marina Militare italiana che, a seguito dell’armistizio con gli Alleati, scelse di schierarsi al fianco dei Nazisti.

La mattina dopo la diretta dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, il giudice Selvaggia Lucarelli ha fatto notare come la maglia indossata da Montesano durante le prove inneggiasse alla Decima Mas scatenando una vera e propria bufera e la decisione della Rai di eliminare il concorrente dal talent condotto da Milly Carlucci.

La maglia di Enrico Montesano a Ballando: “Colpa della domestica”

Dopo il caso della maglia, Erico Montesano si è rivolto agli avvocati, e dalle pagine di Fanpage, l’agente dell’attore ha ammesso l’errore del suo assistito: “Enrico ha sicuramente sbagliato a indossare quella maglietta. Ma si tratta di una maglietta messa come tante altre. Una maglia che può avere mille significati”. Ma quel motto ha un solo significato e quindi l’agente ha dovuto ammettere la leggerezza dell’attore.

“Sì, infatti. Ha commesso una leggerezza, si è scusato. Non è giusto mettere al rogo una persona per aver indossato una maglietta. Ha sbagliato a mettere la maglietta, ma ne ha tante perché le colleziona”, ha continuato l’agente. Poi la spiegazione, o almeno quella che ha dato a Fanpage per scagionare l’attore. La maglia sarebbe stata messa nel borsone delle prove dalla domestica di Enrico Montesano.

Mi chiedo come sia potuto sfuggire alla regia di @Ballando_Rai il simbolo della Xª Flottiglia MAS sulla maglietta di Enrico Montesano. Una formazione che operò al fianco dei nazisti nella repressione anti-partigiana, colpevole di orrendi crimini di guerra. #matrice pic.twitter.com/dBoWd1IM15 — Alekos Prete (@AlekosPrete) November 13, 2022

“Il borsone di Enrico è stato preparato dalla domestica, non da lui. – ha spiegato ancora l’agente parlando della maglia della Decima Mas di Enrico Montesano – All’interno degli studi, inoltre, non ci sono docce personali e, poiché si suda molto, Enrico porta con sé varie maglie da cambiare di volta in volta. Preciso che la maglietta è stata utilizzata esclusivamente durante le prove. L’ultima maglietta indossata non poteva fare a meno di metterla perché era l’ultima a sua disposizione”.