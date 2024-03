Scelta di Brando a Uomini e Donne, forse ci siamo. Arrivato a settembre scorso insieme a Cristian, che ha scelto ormai da settimane, il tronista potrebbe finalmente aver preso una decisione sulle sue corteggiatrici dopo tante puntate di confusione. Non ha ancora scelto, sia chiaro, e tra l’altro è già stato presentato il suo successore come raccontiamo qua sotto, ma le anticipazioni della registrazione avvenuta il 6 marzo 2024 fanno ben sperare anche se, a quanto si legge, c’è stata una specie di rivolta.

Vicino ma non vicinissimo alla scelta, Brando ha fatto i conti con crisi nere, liti feroci, accuse, baci appassionati ma anche pianti in questi ultimi tempi. Come il pubblico di Uomini e Donne, anche Beatriz e Raffaella sembrano stanche di questa sua indecisione. Li abbiamo lasciati con Beatriz che accusava Brando di ballare con la sua rivale solo perché in lacrime e la redazione presa a cercare quel famoso filmato in cui il tronista lo diceva apertamente.

Scelta Brando UeD, rivolta clamorosa delle corteggiatrici

Non solo. Dopo quel momento, le due hanno ballato con due protagonisti del Trono Over, mentre Brando è rimasto seduto e ammesso di sentirsi lui il corteggiatore anziché il tronista. Ma arriviamo agli spoiler, che ovviamente riguardano anche l’altra tronista, Ida Platano, e in generale il trono over.

Nella puntata che vedremo fra qualche giorno né Raffaella né Beatriz erano in studio. Non hanno voluto presentarsi alla corte di Brando, forse per dargli una scossa e spingerlo a fare questo benedetto passo verso la scelta. La sua reazione?

Come riporta il blogger Lorenzo Pugnaloni, il tronista non si ‘strapperà i capelli’ nell’apprendere che nessuna delle due ha voluto presentarsi anche se pare sia rimasto stupito e dispiaciuto di questa loro assenza. Ha anche affermato di avere riflettuto molto e di aver preso una decisione. Probabilmente, nel caso in cui si dovessero rifare vive in studio, nella prossima registrazione Brando potrà fare finalmente la sua scelta.