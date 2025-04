Dalla Russia con furore, ma stavolta la furia arriva direttamente dagli studi di Rai1. Dopo una controversa apparizione in terra russa, Francesco Totti si prepara a conquistare una scena ben diversa, molto più vicina ai riflettori dello spettacolo e decisamente lontana da qualunque eco politico. Come rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, Milly Carlucci avrebbe messo a segno un colpo da maestro, assicurandosi la presenza dell’ex capitano della Roma nella prima puntata del nuovo programma Sognando Ballando con le stelle.

La trasmissione, che debutterà venerdì 9 maggio in prima serata, non è solo una semplice costola di Ballando con le Stelle, ma una vera celebrazione dei vent’anni del celebre format di Rai1. Un anniversario importante, che la conduttrice ha deciso di festeggiare in grande stile, puntando fin da subito su un personaggio amato dal pubblico e in grado di accendere la curiosità mediatica. Totti, secondo quanto trapelato, sarà il superospite della serata inaugurale: non ballerà, ma sarà protagonista di un’intervista in studio, probabilmente accompagnata da immagini e racconti della sua lunga carriera. E a quanto pare, il suo cachet sarà in linea con il prestigio dell’ospite.

Francesco Totti a Sognando Ballando con le stelle?

La scelta non è casuale. Carlucci da sempre gioca la carta dell’equilibrio tra intrattenimento e richiamo popolare, costruendo format in cui sportivi, attori e cantanti si alternano in un mix studiato con cura. In questo caso, l’obiettivo è doppio: da un lato omaggiare due decenni di successi televisivi, dall’altro testare nuove idee e linguaggi che potrebbero poi essere integrati nella prossima edizione ufficiale del programma. Totti, in questa ottica, rappresenta una scommessa sicura e un volto perfetto per catalizzare l’attenzione sulla nuova avventura del sabato sera di Rai1.

Ma Sognando Ballando con le stelle non sarà solo un omaggio al passato. Il format punta anche a scoprire nuovi talenti, offrendo una piattaforma a giovani ballerini e ballerine. Durante la trasmissione, infatti, verrà selezionato il nuovo maestro o la nuova maestra di ballo che entrerà a far parte del cast ufficiale di Ballando con le Stelle nella prossima stagione. Un elemento di competizione che si affianca all’intrattenimento puro, in un equilibrio tra nostalgia e innovazione.

Il colpo Totti, dunque, sembra solo il primo tassello di una strategia ben orchestrata da Milly Carlucci, che non intende lasciare nulla al caso per questa edizione primaverile. Il pubblico è avvisato: il sabato sera televisivo si accende di nuove luci, tra sorprese, grandi nomi e, chissà, forse anche qualche passo di danza inaspettato.