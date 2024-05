All’Isola dei Famosi Greta Zuccarello potrebbe presto ricevere una brutta notizia. Infatti, dopo che è finita la puntata in diretta del 19 maggio è emersa una verità spiacevole sulla naufraga, che ora sta seriamente tremando. Vladimir Luxuria avrà il compito di dirle chiaramente quale sia la situazione e non sono esclusi anche dei veri e propri crolli emotivi.

Infatti, all’Isola dei Famosi Greta deve fare i conti con una situazione non positiva. Non sappiamo se riuscirà in qualche modo a cambiare gli equilibri, ma per il momento non sembra essere così. Andiamo a conoscere insieme cosa dovrebbe aspettarsi la concorrente e per quale ragione la sua permanenza non sembra poi essere così sicura.

Isola dei Famosi, Greta rischia: qual è la brutta notizia

Non c’è pace all’Isola dei Famosi, infatti nemmeno il tempo di archiviare la puntata in diretta che Greta deve farsi carico di questa notizia che potrebbe diventare devastante. Dovrà impegnarsi in questi giorni affinché il pubblico possa cambiare idea, ma non sarà semplice ribaltare un risultato che sta diventando sempre più chiaro ed inequivocabile.

I sondaggi pubblicati dal sito Biccy sembrano essere implacabili nei confronti di Greta Zuccarello. In ballottaggio con lei ci sono Artur e Aras, ma pare essere lei la prossima eliminata. Dainese ha ottenuto il 39% e il 43% nei dati del pubblico, mentre Senol il 36% e il 42%. Per la ragazza i numeri sono terribili, quindi i telespettatori non vorrebbero più vederla in Honduras. Eppure inizialmente era data come una delle papabili vincitrici.

Greta potrebbe andarsene nel prossimo appuntamento di mercoledì 22 maggio. Ha totalizzato nei sondaggi solamente il 17% e il 20% dei voti, quindi la sua esperienza potrebbe chiudersi qui.