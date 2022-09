“Quest’anno è stupenda”. Com’è la casa del GF Vip 7, le prime immagini: è cambiato tutto

Dopo lunghi mesi di attesa, la casa del GF Vip 7 è pronta ad aprirsi per la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, alla sua seconda esperienza. Già a partire dall’inizio dell’estate, poche settimane dopo la conclusione della passata stagione, hanno iniziato a circolare rumors e pettegolezzi riguardo i possibili concorrenti.

Per volere di Alfonso Signorini solo tre concorrenti sono stati ufficializzati (Wilma Goich, la showgirl Pamela Prati e l’esperto di moda e opinionista televisivo Giovanni Ciacci) mentre gli altri sono stati spoilerati da Davide Maggio. L’intenzione del conduttore era quella di non svelare le identità dei vipponi e di avere un effetto sorpresa sul pubblico, ma il suo piano è andato a monte.





la casa del GF Vip 7: le immagini a Mattino 5

Nella casa del GF Vip 7 entreranno personaggi poco noti dal pubblico televisivo ma conosciuti ai frequentatori dei social come George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi. E ancora Daniele Del Moro, Antonella Fiordelisi, Gegia, Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini, Sara Manfuso, Carolina Marconi, Nikita Pelizon, Amaurys Pérez e Cristina Quaranta.

Tra i concorrenti del GF Vip 7 anche il giornalista Attilio Romita, l’attore di Licia e assistente di Forum Marco Bellavia, la conduttrice e storico volto di rete quattro Patrizia Rossetti, l’ex tronista di Uomini e DOnne Luca Salatino e l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, e padre di Luna Marì, Antonino Spinalbese.

Come ogni anno c’è molta curiosità sulla casa del GF Vip 7, le cui immagini sono state mostrate in esclusiva a Mattino 5.

“Questa è la Casa che vi possiamo mostrare in anteprima. Sono alcuni scorci di questa Casa. Guarda che piscina… mamma mia! La Casa è bellissima”, ha commentato Federica Panicucci. “I concorrenti si muoveranno in un open space di 1400 mq colorato e luminoso, l’atmosfera sarà Color Zone perché si sviluppa con dominanze di colore che sottolineano gli spazi di destinazione d’uso”, ha spiegato Federica Panicucci. Quest’anno le zone esterne sono state allargate e ci sarà una “disagiatissima zona trasformabile che metterà in difficoltà i concorrenti”.

