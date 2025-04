Valeria Marini, volto iconico dello spettacolo italiano, si conferma una delle protagoniste più discusse e amate di Ne vedremo delle belle, il programma in onda su Rai 1 che chiuderà i battenti domani sera, sabato 12 aprile. Nonostante la sua posizione in classifica non sia tra le più alte e le performance di canto e musical non sempre risultino impeccabili, la showgirl ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua presenza scenica, al suo spirito ironico e alla capacità di intrattenere, dote che non è passata inosservata né in televisione né sui social.

Il carisma di Valeria, infatti, ha fatto sì che la sua partecipazione diventasse uno degli elementi centrali dello show. Le sue battute esuberanti e la personalità esplosiva hanno regalato momenti memorabili, anche nei casi in cui la tecnica non è stata dalla sua parte. A differenza di altri concorrenti più metodici, Marini si è affidata alla simpatia e all’energia travolgente, elementi che spesso valgono quanto – se non più – della perfezione artistica. La stessa Valeria ha ammesso, in una recente intervista a SuperGuidaTv, quanto il programma sia stato per lei un’esperienza intensa ma formativa: “È una bella avventura ma è molto impegnativa. Le discipline sono tante e quando siamo in studio si ha poco tempo per provare”.

Un episodio emblematico è quello della seconda puntata, quando la showgirl si è esibita in diretta senza aver avuto modo di provare: “Mi sono ritrovata in diretta che non l’avevo mai fatta prima, mi riferisco alla canzone ‘Cuoricini'”, ha raccontato. Nonostante tutto, Marini non ha mai perso il sorriso e ha continuato a buttarsi nella mischia con entusiasmo, affermando: “Sono felice però di mettermi in gioco in questo programma perché sto imparando tante cose e, poi, sono dell’idea che uno possa cavarsela anche con la simpatia”.

Ma oltre alla carriera, c’è spazio anche per la vita privata. Al momento Valeria Marini non è sentimentalmente impegnata, e molti fan si interrogano su una possibile partecipazione a Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Alla domanda su un’eventuale discesa in campo nel programma di Canale 5, Valeria ha risposto con la consueta sincerità: “Quando ho fatto dei lavori di successo con Maria mi era stato proposto o accennato. Non lo so sinceramente, poi l’amore arriva quando si apre il cuore”.

Un’apertura, quella della showgirl, che lascia spazio all’immaginazione e che potrebbe concretizzarsi in futuro. Del resto, non sarebbe la prima volta che Marini varca lo studio del programma: dopo la partecipazione a Temptation Island Vip nel 2018 insieme all’ex Patrick Baldassari, era già stata ospite più volte a “Uomini e Donne”, aiutando anche i tronisti Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli nell’organizzazione delle loro scelte. Insomma, che il cuore di Valeria possa aprirsi proprio sotto i riflettori di Canale 5 non è poi un’ipotesi così remota.