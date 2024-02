Momento inaspettato al Grande Fratello tra Beatrice e Garibaldi. Le telecamere hanno indugiato su di loro e i telespettatori hanno subito espresso la loro opinione su quanto avvenuto. Infatti, come succede in queste circostanze, c’è chi è sembrato molto entusiasta e chi invece ha criticato questo gesto. E nella serata del 21 febbraio se ne potrebbe parlare in puntata.

Dunque, possibile svolta al Grande Fratello tra Beatrice e Garibaldi, anche se bisognerà valutare bene ciò che accadrà anche nei prossimi giorni. Tra qualche ora capiremo di più se Signorini li interpellerà sulla questione, ma in rete c’è chi si sta già occupando di questa storia. Andiamo a scoprire insieme cosa sta avvenendo nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, svolta tra Beatrice e Garibaldi: cosa hanno fatto

Sul social network X, parlando sempre del Grande Fratello, Beatrice e Garibaldi hanno compiuto un gesto impensabile fino a poco tempo fa. Giuseppe è recentemente rientrato nella casa dopo essere uscito a causa del secondo malore in poche settimane. Ora si è ristabilito completamente e c’è addirittura stato questo momento pazzesco tra i due gieffini.

Tra Bea e Giuseppe c’è stato un meraviglioso abbraccio. Proprio la Luzzi è andata incontro al coinquilino e lui ha ricambiato il gesto affettuoso. Un utente che ha condiviso il post ha commentato: “Mi dissocio da chi romanticizza questo abbraccio, ma anche da chi si scandalizza perché è stato un abbraccio di bene perché, nonostante tutto, gliene vuole!”.

Mi dissocio da chi romanticizza questo abbraccio ma anche da chi si scandalizza perché è stato un abbraccio di bene da parte di bea perché nonostante tutto gliene vuole!#GrandeFratellopic.twitter.com/S5pC7LPg3j — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) February 21, 2024

Tutti ora si stanno chiedendo se si sia trattato di un gesto estemporaneo o se sia l’inizio di un nuovo rapporto tra i due. Lo scopriremo solo vivendo, intanto Beatrice e Garibaldi hanno certamente fatto emozionare.