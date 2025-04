Una novità sostanziale e probabilmente decisiva sta riguardando una delle coppie più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello, ovvero Helena e Javier. Infatti, è arrivata una segnalazione sul pallavolista argentino che si sarebbe reso protagonista di un gesto che sta facendo fremere tutti i fan.

I sostenitori di Helena e Javier vogliono saperne di più, ma per il momento devono accontentarsi di questo rumor non da poco. Infatti, è già venuta fuori un’informazione importantissima che potrebbe significare svolta totale nel rapporto amoroso tra lui e la modella brasiliana.

Helena e Javier, il gesto di lui fa impazzire i fan

L’influencer Deianira Marzano ha saputo una news elettrizzante su Helena e Javier, anche se la conferma ufficiale non la possiamo ancora dare visto che i due diretti interessati non sono ancora usciti allo scoperto. Ma Martinez avrebbe compiuto un gesto, che certificherebbe il suo amore immenso verso la Prestes.

Una follower di Deianira ha quindi riferito che le intenzioni di Javier sono molto serie: “Ciao! Ti scrivo perché una mia amica lavora nella ditta di pulizie, spesso serve per Tiffany, e mi ha raccontato che Javier ha ordinato un anello! Non so se ti interessa, ma appena l’ho saputo ho pensato subito di dirtelo!”.

Siamo quindi già vicini ad una proposta di matrimonio di Javier a Helena? Difficile dirlo con esattezza, ma i segnali iniziano ad esserci e i fan sognano ad occhi spalancati.