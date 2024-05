“È la tua rivincita!”. Kumo, che gioia: fuori Amici 23 approda nel programma Mediaset di punta

Dopo Amici 23 Kumo ha avuto la sua rivincita, per il ballerino il futuro prossimo è in tv. La sua eliminazione aveva fatto discutere non poco. “Chi ti ha capito sa quanto vali, sa il talento che hai e sa il talento che sei, farai strada kumino, non sai quanta. Non si molla mai! Questo è solo l’inizio, ti voglio bene, sempre”, scrivevano in fan del programma. E ancora: “Ti hanno boicottato da dopo il presunto flirt con Giulia. Sparito letteralmente dai daytime”.

“La tua bella amicizia con Martina vista solo come sfondo dai più attenti (neanche Maria se ne era accorta, buonanotte)”. Kumo, da parte sua, aveva usato parole dolcissime per tutta la produzione. “Ciao, eccomi…beh che dire. Siamo arrivati al traguardo. Un viaggio indimenticabile che mi ha cambiato, mi ha fatto cadere, rialzare, piangere, sorridere”, aveva detto.





Amici 23, Kumo nel cast dei ballerini di Battiti live

E ancora: “Oggi parlo con più consapevolezza. Con più forza nel credere in ciò che ho dentro. Sono più sicuro. Grazie vita perché mi hai regalato un sogno, anzi l’inizio di un sogno. Perché questi sei mesi sono passati in un attimo. Quando fai ciò che ami il tempo vola. Ora tocca volare fuori e riuscire a raggiungere gli altri sogni che sono nel cassetto”.

“Questo non è un posto o un canale. È una famiglia grandissima. Una famiglia allargata. Grazie”. Una famiglia che gli ha dato la possibilità di farsi vedere e farsi apprezzare. Il suo talento, infatti, non è passato inosservato nonostante il percorso all’interno di Amici 23 si sia chiuso in maniera anticipata. A raccontare cosa sta succedendo ci pensa Novelle 2000.

Che racconta come Kumo è entrato nel corpo di ballo di Battiti Live, quest’anno condotto da Ilary Blasi e Alvin. “Dal video infatti possiamo notare che nel cast ci sono almeno due ballerini provenienti da diverse edizioni di Amici. Il primo è Kumo, uscito durante il Serale della corrente edizione, mentre la seconda è Rosa Di Grazia. Quest’ultima ha fatto parte dei concorrenti di Amici 20 e viene ricordata anche per le dure critiche della maestra Alessandra Celentano”.