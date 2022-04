Katia Ricciarelli è stata una delle grandi protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Carattere forte e a tratti ‘velenoso’, la cantante lirica ha sempre detto la sua, non si è mai risparmiata, si è guadagnata allo stesso modo simpatie e antipatie e dopo l’eliminazione si era sparsa la voce anche di una furiosa lite con il conduttore Alfonso Signorini.

La notizia era circolata perché Katia Ricciarelli non era stata presente nello studio del GF Vip, ma era stata lei stessa a spiegare il perché in una intervista rilasciata a Verissimo. “Appena uscita dalla casa ho preso il Covid, è stato terribile”, aveva spiegato Katia Ricciarelli. “In molti hanno pensato che avessi litigato con Alfonso, ma non è possibile: io lo adoro! – aveva continuato la soprano -. Conduce benissimo, parla benissimo, come faccio a litigare con lui?”, aveva concluso la soprano che, nella Casa, è stata più volte attaccata per i modi duri e diretti. “Sono stata criticata, ma sono stata sempre me stessa”.





Katia Ricciarelli nuova concorrente di Tale e Quale Show

Nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Katia Ricciarelli aveva parlato anche dell’amicizia con Soleil Sorge, oggi giudice della nuova edizione de La pUpa e il Secchione: “Speravo vincesse Soleil, l’ho detto più volte, lei lo sa. Poi, nella finale, puntavo su Davide ma alla fine ha vinto Jessica. Soleil è Una ragazza debole, da proteggere. È sempre attiva, mi ricorda me da giovane”.

Qualche giorno fa Katia Ricciarelli ha confessato che le piacerebbe essere giudice in un talent show: “Mi piacerebbe molto. Conosco la musica a 360 gradi e non mi fermo solo alla musica classica. Anzi, amo le contaminazioni!”, ha raccontato la cantante ed ex moglie di Pippo Baudo sulle colonne di SuperGuidaTv. E in queste ore, secondo Vero Tv, per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ci sarebbe un nuovo progetto in televisione.



Stando a quanto riporta il settimanale Vero Tv l’ex moglie di Pippo Baudo sarebbe tra i papabili concorrenti della nuova edizione Tale e Quale Show 2022, il programma condotto da Carlo Conti in onda su Rai Uno. Una nuova avventura per Katia Ricciarelli, che in passato è stata anche una concorrente de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

“Eccomi”. Katia Ricciarelli è tornata: dopo giorni di silenzio fa capire tutto. E vai con la novità