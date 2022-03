Senza dubbio Katia Ricciarelli è stata una delle protagoniste della sesta edizione del GF Vip: accanto a Soleil Sorge o Alex Belli, la cantante lirica ha tenuto banco per cinque mesi nella Casa più spiata d’Italia. Carattere forte e pungente, ha sempre detto la sua, non si è mai risparmiata, si è guadagnata allo stesso modo simpatie e antipatie. La sua avventura al GF Vip si è conclusa a meno di un mese dalla fine del reality.

Al momento dell’eliminazione Katia Ricciarelli ha infatti deciso di salutare solo alcuni dei concorrenti, non rivolgendo di fatto la parola a Miriana Trevisan, Manila Nazzaro, Sophie e Alessandro, Lulù e Jessica Selassié. Se Sophie e Manila hanno voluto ugualmente salutarla prima che lei uscisse dalla casa, non è stato lo stesso per le altre, che si sono rifiutate di raggiungerla alla porta prima dell’uscita.





Nelle ultime ore Katia Ricciarelli è tornata a parlare della sua esperienza al GF Vip 6 e lo ha fatto dalle colonne di SuperGuidaTv. “Non mi sono mai pentita di quello che ho fatto perché l’ho scelto io. Non posso dare la colpa a nessuno. Ho voluto fare io questa esperienza e l’ho fatta. Non pensavo di stare per molto tempo nella casa del GF Vip. Credevo che sarei rimasta per un mese e mezzo o due al massimo e invece è passato mezzo anno. In questo senso, non lo rifarei. Questa esperienza mi ha insegnato a rispettare gli altri. A volte però quando gli altri non ti rispettano ti viene voglia di rispondere a tono. Tutte le volte in cui ho sbagliato con gli altri ho chiesto scusa”.

Poi ha precisato che a volte ha fatto fatica a trattenersi, arrivando purtroppo a fare uscite fuori luogo: “A volte ho fatto fatica a far comprendere determinate cose e ho avuto delle reazioni magari eccessive. Tralasciando il periodo del matrimonio, ho sempre vissuto da sola. Sembra che io abbia un carattere duro ma non è così. Dopo due minuti ci rido sopra. Tutti noi possiamo avere delle reazioni eccessive. L’importante è riconoscerlo e chiedere scusa”.

Infine ha usato parole al miele per Soleil Sorge con cui ha stretto un forte legame d’amicizia: “Io ero molto legata a lei e viceversa. Soleil era come ero io alla sua età!” e ha confessato che le piacerebbe essere giudice in un talent show: “Mi piacerebbe molto. Conosco la musica a 360 gradi e non mi fermo solo alla musica classica. Anzi, amo le contaminazioni!”.

