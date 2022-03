Katia Ricciarelli non fa più parte del ‘GF Vip’, essendo stata eliminata nelle scorse settimane. Ma ciò che ha fatto nei suoi mesi nella Casa più spiata d’Italia continua a tenere banco e ora contro di lei si è scagliata una che conosce bene le dinamiche del reality show. Parole decisamente dure nei suoi confronti. E chissà se la soprano vorrà intervenire per replicare a queste affermazioni contro la sua persona. Potrebbe anche farlo nella prossima puntata in diretta con Alfonso Signorini.

Subito dopo aver lasciato il ‘GF Vip’, Katia Ricciarelli si era riferita così ai suoi fan: “Vi ringrazio del vostro affetto, so che siete tanti, parlate sempre anche con grande rispetto e bene, questo mi fa molto piacere. Dai, vediamoci, siete tanti ma almeno ci parliamo con il cellulare. Un bacio, grazie. Non mi dimenticate”. A Signorini aveva anche detto: “Adesso non mi trovo più. Visto che sono considerata una persona di una certa età è giusto che io me ne vada a casa e ne ho bisogno fisicamente, del mio spazio, dei miei affetti”.

Un’ex concorrente del ‘GF Vip’ ha deciso di prendere di mira Katia Ricciarelli, durante un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’: “Se Katia Ricciarelli è stata la Elia di quest’anno? No, non mi paragoni a lei, ne ha dette di tutti i colori in malo modo, ha detto cose tremende a Lulù, a Miriana, quella non è libertà, l’ho vista come una donna che non ama le donne… Come dicevano a me. Chi preferisco invece? A me piaceva Nathaly, perché dice quello che pensa senza filtri, non me l’aspettavo. A Pietro invece piace Soleil”.





Ad aver criticato aspramente Katia Ricciarelli è stata l’ex gieffina ed ex opinionista proprio del ‘GF Vip’, Antonella Elia. E ‘Novella 2000’ ha fatto notare che pure Adriana Volpe in passato è stata molto critica con l’artista, proprio come la Elia: “In questi giorni abbiamo assistito a scontri, a battute misogine, omofobe, razziste che di battute hanno ben poco. Non hanno fatto ridere nessuno, anzi ci hanno fatto indignare. Credetemi, alcune volte sono state proprio raccapriccianti. Katia, non fai ridere”.

