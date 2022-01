Tensione alle stelle all’interno della casa del GF Vip. Stavolta è toccato a uno dei preferiti di Katia Ricciarelli essere bacchettato: Davide Silvestri. Il giovane, da sempre legatissimo all’ex tenore, è stato ripreso più volte solo per aver fatto un’innocente battuta. Ma andiamo con ordine. Il giovane attore, mentre scherzava con Barù ha dato simpaticamente della ‘vecchietta’ alla sua amica Katia, facendola andare su tutte le furie. La reazione della Ricciarelli è stata senza dubbio esagerata: “Mi ha dato della vecchietta? Che brutto st****o!”.

E ancora Katia Ricciarelli: “Maleducato, questa non te la perdono, te lo giuro. Io non vi ho mai detto nulla di offensivo. Non mi interessa se stai giocando, io sono seria e non posso perdonarti. Sono disgustata mi fa schifo questa robaccia. Ho più anni di voi e me ne vanto! Non devi scherzare con me, perché altrimenti io ti dico che sei un nano. La prossima volta che me lo dici ti giuro che ti tiro uno schiaffo. E tu Barù con me hai spesso la lingua lunga e questo non mi piace. Non le voglio più le scuse, bisogna stare attenti a quello che si dice”.

“Oggi Valeria – dice ancora Katia Ricciarelli – si è arrabbiata perché l’hanno chiamata Valeriona e io adesso mi infurio perché mi avete detto vecchietta. Avete esagerato e oltrepassato il limite. State attenti a come parlate, non posso offendervi adesso, ma almeno fatemi essere addolorata. Siamo davanti a milioni di persoen diamo il bell’esempio”.





Poco dopo, Katia Ricciarelli, non ancora doma della sfuriata, ha deciso di farne un’altra sempre nei confronti di Davide Silvestri e Barù. Così, prima di chiudersi per un po’ in camera ha continuato a lamentarsi del comportamento dei suoi coinquilini: “Lasciatemi andare a letto a piangere e basta. Hai rotto il nostro rapporto con questa ca**ata che hai fatto”.

Mio dio Baru e Davide che danno della vecchia a Katia



Sto male☠️☠️ #gfvip pic.twitter.com/eW7c6uLJqf January 12, 2022

E conclude Katia Ricciarelli: “Ci sono rimasta molto male sono sincera. Non lo dico per me, per tutti, le persone non vanno offese. Qui dentro mi hanno dato della cattiva, strega e insoddisfatta, adesso pure che rompo e che sono vecchietta. Ho il magone e voglio stare da sola andatevene. Sto male per tanti motivi e voi infierite chiamandomi vecchia“.