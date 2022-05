Katia Ricciarelli, le parole dell’ex gieffina sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Non poteva mancare anche il punto di vista di una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione Vip del reality show di Alfonso Signorini. Katia Ricciarelli ha iniziato e concluso il suo percorso al GF facendo sventolare alta la bandiera della sincerità. Ecco le sue parole sull’ex coppia.

Un capolinea raggiunto in breve tempo tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, nonostante le aspettative riposte nella coppia nata dentro la casa del GF Vip fossero decisamente alte. Per i fan la notizia della rottura è sopraggiunta come un fulmine a cel sereno, eppure tra gli ex inquilini della casa, la storia sarebbe stata destanata fin da subito a finire. Katia Ricciarelli sembra avere le idee molto chiare a riguardo.





Non solo Katia, ma anche Davide Silvestri e Aldo Montano avrebbero espresso la loro opinione in merito, e tutto nuovamente intervistati dai giornalisti del settimanale Chi. “Come a tutti noi capita di innamorarsi e anche di lasciarsi. Fa parte tutto della vita. Ma va anche dato il giusto peso a tutto“, ha affermato Aldo Montano per esempio.

Katia Ricciarelli ha cocnesso un’analisi più approfondita: “Anche stavolta la rompiscatole c’aveva indovinato. Ho sempre pensato che la storia tra Manuel e Lulù sarebbe finita. Sia chiaro che non ho nulla contro l’amore, anzi devo dire che lo supporto sempre”.

Immancabile dunque la frecciatina di Katia nei riguardi della principessa etiope: “Diciamo che credo nell’amore e lo sostengo quando è sincero. Lulù la vedo effimera. Manuel è un bellissimo ragazzo, giovane, intelligente, colto, evidentemente si è lasciato prendere da questa ragazza”.

Katia Ricciarelli ha continuato a distinguersi per la sua immediatezza, qualità che nel bene e nel male non ha mai nascosto al pubblico: “Forse erano coinvolti dal fatto che tutti parlassero di loro due. Sì perché erano la coppia che suscitava interesse. lei passava ogni volta da crocerossina innamorata“, ha concluso.

“Questo è per te”. Cartabianca, il gesto di Bianca Berlinguer fa emozionare Mauro Corona