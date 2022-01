“Abbiamo segnalato tutto”. GF Vip fuori controllo: poco fa la decisione degli sponsor

Sono giorni di tensione dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Il nuovo anno non ha portato solo una ventata di freschezza. Le vecchie ruggini tra gli inquilini sono sempre lì. Anzi. Come confermano battibecchi e frecciate di cui si sta parlando molto, uno su tutti lo scontro tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié, nuove ‘battaglie’ si profilano all’orizzonte. Che non si sia creato un legame tra la soprano e le principessine non è un mistero.

Troppo distanti i punti di vista, i caratteri, forse anche le rispettive vite per diventare ‘amiche’. Di sicuro, però, la forzata convivenza sta facendo esplodere tutti i conflitti irrisolti tra Katia e le Selassié. Nonostante ciò Alfonso Signorini, in qualche modo in linea con quanto annunciato all’inizio della sesta edizione, non ha preso particolari provvedimenti. Ricordate? Soltanto le bestemmie e le palesi violazioni del regolamento sarebbero state punite. Per il resto meno politically correct. Ora, però, sul GF Vip si abbatte un altro ciclone.

Non sono soltanto tanti telespettatori a chiedere la squalifica per frasi omofobe e razziste di Katia Ricciarelli. Anche gli sponsor, adesso, sembrano averne avuto abbastanza. La nota azienda produttrice di bastoncini ricoperti di cioccolato, la Mikado, ha preso le distanze da certi comportamenti visti nella Casa. E lo ha messo nero su bianco in una nota.





“Grazie per la segnalazione – si legge nella risposta dell’azienda ad un consumatore – Mikado è da sempre sostenitore di valori come rispetto e inclusione e ci dissociamo da qualsiasi comportamento dei concorrenti non coerente con i nostri valori. Ti informiamo che abbiamo già segnalato alla produzione del programma alcuni avvenimenti. Un saluto dal team Mikado”.

La Mikado non è l’unica azienda ad essersi defilata da certi comportamenti di Katia Ricciarelli. Questo è il post Instagram della Givova: “Givova da sempre condivide i più nobili valori legati all’educazione, alla correttezza e al rispetto delle persone e delle regole, elementi irrinunciabili che devono contraddistinguere tanto lo sport quanto la vita. In virtù di ciò Givova prende le distanze da qualunque comportamento e/o atteggiamento che all’interno della Casa del GF Vip non sia consono ai valori etici e morali, assolutamente indispensabili nella vita e nel gioco”.

Katia Ricciarelli, parlando poi con Soleil e riferendosi a Nathaly Caldonazzo, ha detto: “Ci vorrebbe uno di quegli uomini grossi tipo camionista che l’acchiappa…”. Per tutta risposta l’influencer ha ribattuto: “Katia no! Leviamole er vino!”. Visto quanto avvenuto Alfonso Signorini ha voluto parlare in confessionale con la soprano. Il faccia a faccia avrebbe dovuto restare segreto ma la Ricciarelli ha rivelato tutto: “È stato carino con me – ha confidato a Manila – mi ha detto ‘Stai con i tuoi, più adulti, più intelligenti”.