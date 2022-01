Ci sono persone che riescono a reggere, emotivamente, isolate per tanto tempo e c’è chi invece crolla. Katia Ricciarelli sembra chiaramente facente parte del secondo gruppo. Non c’è giorno oramai, che non si renda ridicola con delle battute violente e pericolose, quasi sempre nei confronti di Lulù Selassié. Tra le due non scorre buon sangue, ma c’è da dire, oggettivamente, che l’ex tenore sta senza dubbio vincendo la battaglia di volgarità e cattiverie. Come ricorderete, solo qualche puntata fa, l’ex di Pippo Baudo ha definito la Princess “una scimmia”, poco dopo le ha chiaramente detto di tornare a “casa sua”, ignorando completamente che la ragazza è nata in Italia: una frase dettata solo e soltanto dal colore della pelle della giovane Lulù.

Un chiaro quanto tangibile episodio di razzismo quindi. Ma le cose non sono di certo terminate, perché Katia Ricciarelli ne ha fatta un’altra, stavolta (se possibile) ancora più grave delle precedenti. Ieri pomeriggio la cantante si è unita alla sua gang in bagno ed ha detto di aver subito del bodyshaming da parte di Lulù Selassié. Katia ha confessato a Soleil e Manila che la Selassié le avrebbe detto ‘mangia così ingrassi‘, il problema è che subito dopo questa rivelazione ha aggiunto ‘intanto se fossi come lei mi sparerei‘.

Ma le cose non sono andate proprio come racconta Katia Ricciarelli, che ha decontestualizzato la frase della sua coinquilina. Martedì infatti, durante la furiosa lite, Katia ha preso un pezzo di carne e – con fare aggressivo – ha detto a Lulù ‘tieni mangia questa‘ e la ragazza le ha risposto: “Io devo mangiare la carne? Magnatela te così ingrassi, che tanto hai sempre fame“.





Poi Katia Ricciarelli di nuovo: “Ha detto che sono una strega come quella di Biancaneve. A me dice? Che cattiveria e poi ne ha detta un’altra sul mio corpo. Quella ieri mi ha detto ‘mangia così ti ingressi ancora’. Ci rendiamo conto? Io volevo quasi dirlo ‘ah se fossi come te mi sparerei subito fidati’. Cosa vuole da me lei?”

Katia Ricciarelli poi ha detto: “A dire la verità io sono felice della mia faccia, del mio corpo, di come sono fatta. Sono fiera dei miei occhi e della mia intelligenza, non invidio nulla a nessuno e figurati a lei. Anzi mi diverto a guardare quando lei è a gambe scoperte. Così come mi piace vedere voi che siete ragazze e non ho nessuna invidia delle altre donne. Ci mancherebbe altro. Ognuno ha il suo fisico e basta”.