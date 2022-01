“Alfonso, fai qualcosa!”. GF Vip, Katia Ricciarelli non si trattiene con Lulù: le telecamere riprendono tutto

Tensione ancora alle stelle al GF Vip tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié. Stavolta non si è arrivati allo scontro ma le telecamere hanno ripreso tutto ancora una volta e, sicuro, ci saranno conseguenze. Nella puntata di lunedì contro Katia aveva tuonato Alfonso Signorini. Il conduttore aveva stigmatizzato le parole in odore di razzismo pronunciate dalla soprano. “L’accoglienza non è nelle parole di Katia, che abbiamo stigmatizzato e condannato”.



“Rispetto non è nelle parole di Lulù con cui ha apostrofato Katia o Soleil. Ho sentito dire una frase molto interessante: ‘qui dentro siamo tutti uguali’. Sulla carta siamo tutti uguali, ma ciascuno di noi è diverso”. E ancora: “Ciascuno di noi si porta la sua storia, la sua vita, la sua professionalità di cui noi dobbiamo avere un enorme rispetto. Questo non significa che la signora Ricciarelli possa dire tutto quello che le passa per la testa al GF Vip”.



“Non giustifica a dire cae, ma significa avere rispetto, anche se dice cae. Soprattutto da parte di chi non ha esperienza”. Nelle ore scorse sopra la casa del GF Vip è passato un aereo per Lulù Hailé Selassié da parte dei fan su cui era scritto: “Tutta l’Italia è con te. No al razzismo”. Una volta visto il messaggio a lei dedicato Lulù hailè Selassiè si è commossa e per la gioia ha abbracciato alcuni dei concorrenti che erano con lei.







Tutti al GF Vip hanno gradito. Meno, forse, Katia Ricciarelli che ha detto: “Mamma mia quante ca***e, ragazzi. Vabbé, meno male“. In tanti sui social si sono espressi contro il reality show che non ha preso provvedimenti contro l’ex moglie di Pippo Baudo. Contro Katia aveva tuonato anche Clarissa Selassiè. L’unica principessa che si trova fuori dalla casa, ha nuovamente tuonato contro Katia Ricciarelli e a Pomeriggio 5 news ha mostrato, nero su bianco, tutti gli insulti fatti dalla Ricciarelli contro i vip del GF Vip 6.



“Io credo che Katia sa di aver usato una frase molto sbagliata detta ad una ragazza in un modo anche abbastanza razzista. Tutta la gente da casa lo ha notato. Lulù ha sbagliato nei suoi modi, ma non è la prima volta che Katia insulta le persone durante il programma. Infatti negli anni precedenti Katia non sarebbe potuta rimanere nel programma”.