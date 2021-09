Solo poche sere fa Alfonso Signorini inaugurava il suo GF Vip 6 con l’ingresso di alcuni concorrenti, ma a quanto pare nella seconda puntata del reality che andrà in onda venerdì 17 settembre 2021 avrà già un bel da fare coi suoi vipponi. Una in particolare: Katia Ricciarelli. Il soprano è sicuramente la vera star di questa nuova edizione del GF Vip 6 e si è subito ambientato particolarmente bene con i suoi coinquilini nonostante la differenza di età.

Tuttavia, così come già accaduto nelle scorse edizioni del reality di Canale 5, spesso sono proprio i concorrenti più adulti a dare i maggiori problemi alla produzione, con esternazioni che rasentano il cartellino rosso. E anche quest’anno, nonostante siano passate poche ore da quando i vipponi hanno preso possesso della Casa di Cinecittà, nessuna eccezione. Tornando a Katia Ricciarelli, non è la prima volta che la ex moglie di Pippo Baudo finisce nel mirino dei social.

Katia Ricciarelli, il pubblico del GF Vip 6 chiede la “squalifica immediata”

Poco dopo la fine della diretta di lunedì 13 settembre 2021, Katia Ricciarelli si è lasciata sfuggire “Dio bono” durante una conversazione. Ma tra le tante critiche un utente ha preso le sue difese: “Se Dio bono è una bestemmia, vi consiglio di non entrare in Veneto, vi ridono dietro. Inoltre smettetela di dire che Denis Dosio fu squalificato per lo stesso motivo, perché disse chiaramente boia”.





Ma mentre si attende il verdetto del GF Vip 6 su questa esternazione, ecco che Katia Ricciarelli si lascia andare non a una ma a due affermazioni che hanno indignato e non poco i telespettatori collegati con la diretta della Casa. Dapprima, dopo aver visto la camicia colorata piena di fantasie di Alex Belli, si è lasciata andare a questo commento: “Sembri un poco ricchione” e già qui sui social si è gridato alla squalifica immediata.

Poi, poco dopo, Katia Ricciarelli che è stata vittima di uno scherzo degli altri al quale ha reagito male, ha sparato: “Sembrano paralitiche”, riferendosi alle ragazze e tutto alla presenza di Manuel Bortuzzo. Due frasi gravi per cui ora viene chiesta l’espulsione. “Non Katia Ricciarelli che nel giro di 5 minuti ha detto ‘sembri un poco ricchione’ ad Alex Belli per la camicia che indossa e ‘sembrano delle paralitiche’, riferendosi alle ragazze, davanti a Manuel”, si legge in uno dei tanti tweet.