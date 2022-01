Katia Ricciarelli, nessuna squalifica al GF Vip 6. Nella 32esima diretta il pubblico si aspettava provvedimenti seri nei confronti della cantante lirica dopo le vicende avvenute in casa. Ovvero dopo la divisione in due gruppi a seguito dei litigi di lunedì scorso che hanno visto protagoniste lei e Lulù Selassié.

Finita la puntata in questione e anche in settimana fra le due i toni si sono accessi e sono volate parole grosse e offensive, oltre all’hashtag “fuorikatia”. Nessuno è andata a casa, ma il GF Vip 6 è però intervenuto con un comunicato ufficiale letto direttamente da Alfonso Signorini, entrato eccezionalmente nella Casa per guardare in faccia i suoi vipponi e capire cosa è accaduto.

Katia Ricciarelli, cosa è successo alla pubblicità

In breve, nel giardino della Casa il conduttore ha chiesto ai concorrenti di tornare sulla retta via e di avere maggiore tolleranza e comunicazione reciproche. Finito il discorso di Alfonso Signorini, la puntata è proseguita ma a caldo i vipponi hanno subito commentato la ramanzina appena ricevuta. Ovviamente a gruppetti, perché tanto ormai la spaccatura c’è.





Mentre andava in onda la pubblicità, proprio Katia Ricciarelli si è appartata con le sue amiche Manila Nazzaro e Soleil Sorge e quando si è unita anche Valeria Marini la cantante ha parlato male di un altro vippone: le ha detto di chiedere al suo compagno di gioco Giacomo Urtis di moderare i toni.

Valeria Marini ha risposto che sarebbe inutile perché tanto il chirurgo dei vip con cui forma un concorrente unico al GF Vip 6 non l’ascolta. Katia Ricciarelli ha quindi spiegato che dopo il discorso di Alfonso Signorini ha detto a Giacomo che anche lui era stato maleducato nei suoi confronti e quindi doveva moderare i toni. E Urtis le ha risposto che è lei una maleducata. Da qui il consiglio a Valeria Marini di chiedere al conduttore di dividerli.