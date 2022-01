In questi giorni non si fa che parlare di Katia Ricciarelli, delle sue frasi estremamente sbagliate che hanno fatto indignare non poco il pubblico del GF Vip. Tuttavia, la decisione del programma è stata quella di lasciare la donna all’interno della casa, insomma, per lei non è arrivato nessun provvedimento. Durante la strigliata faccia a faccia fatta da Alfonso Signorini ai concorrenti il conduttore ha spiegato di non voler arrivare alla squalifica come capitato in tutte le altre edizioni del GF Vip: “Nella storia del Grande Fratello sono già state fatte squalifiche inappropriate, l’ho già detto”.

“Quella di Fausto Leali è stata la squalifica più sbagliata che si potesse fare. Io nello stesso errore non ci casco perché sono profondamente convinto che Katia Ricciarelli non sia una persona razzista. Anche una ragazza che dice ‘ma chi cazzo sei tu sfigata’ è da squalifica, ma io non la squalifico”, ha detto il conduttore. Insomma, se avesse partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip sarebbe stata probabilmente squalificata, ma quest’anno – in seguito alle nuove direttive di Alfonso Signorini – è stata più volte perdonata.

Nonostante la non-squalifica la cantante è stata ugualmente reguardita in diretta e bacchettata per lo scivolone razzista pronunciato contro Lulù Selassié. Oltretutto, il comportamento di Katia Ricciarelli durante la puntata sarebbe talmente piaciuto agli autori del Grande Fratello Vip, che l’hanno addirittura lodata.





È la stessa Katia Ricciarelli a raccontarlo ai suoi amici: “Ieri, ho avuto i complimenti da tutti dall’alto… per come mi sono comportata. Grazie tante ho detto, ma mi è costato molto. L’ho fatto per voi e per me, ma anche per voi perché ve lo meritate. Perché poi stanno male anche loro, ecco”.

Durante l’ultima diretta, Alfonso Signorini ha anche risposto a Francesca Cipriani, che a gran voce ha invocato la squalifica di Katia Ricciarelli. Un appello condiviso dal popolo social, che si è scagliato contro il conduttore e gli autori del programma, che con questa decisione hanno lanciato un messaggio sbagliato anche alle giovani generazioni che guardano il GF Vip.